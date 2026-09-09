Калчев и Механджийски: Националите ще стигнат до медалите

Плажните „лъвове“ на България Димитър Калчев и Димитър Механджийски дадоха своята прогноза преди началото на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.
„Аз лично нямам търпение да ги гледам. Имаме страхотен отбор и нямам съмнения, че ще се представим повече от достойно. Конкретно за този мач, очаквам 3:0“, заяви Калчев.
„3:0 за България, категорично“, добави Механджийски по повод откриващия двубой със Северна Македония.
България поведе на Северна Македония в откриващия мач на ЕвроВолей 2026
„Смятам, че не сме спрели да надграждаме и сме в далеч по-добра форма дори и от Световното първенство. Имаме сериозни отбори в групата с Полша, с Украйна и с Португалия несъмнено ще имаме трудни мачове, но нямам съмнения, че с подкрепата в арената ще се справим“, коментира Калчев относно предварителната група на „лъвовете“.
След което и двамата си пожелаха България да влезе в тройката в края на шампионата на Стария континент.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg