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  3. Калчев и Механджийски: Националите ще стигнат до медалите

Калчев и Механджийски: Националите ще стигнат до медалите

  • 9 сеп 2026 | 19:04
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Плажните „лъвове“ на България Димитър Калчев и Димитър Механджийски дадоха своята прогноза преди началото на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

„Аз лично нямам търпение да ги гледам. Имаме страхотен отбор и нямам съмнения, че ще се представим повече от достойно. Конкретно за този мач, очаквам 3:0“, заяви Калчев.

„3:0 за България, категорично“, добави Механджийски по повод откриващия двубой със Северна Македония.

България поведе на Северна Македония в откриващия мач на ЕвроВолей 2026
България поведе на Северна Македония в откриващия мач на ЕвроВолей 2026

„Смятам, че не сме спрели да надграждаме и сме в далеч по-добра форма дори и от Световното първенство. Имаме сериозни отбори в групата с Полша, с Украйна и с Португалия несъмнено ще имаме трудни мачове, но нямам съмнения, че с подкрепата в арената ще се справим“, коментира Калчев относно предварителната група на „лъвовете“.

След което и двамата си пожелаха България да влезе в тройката в края на шампионата на Стария континент.

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Снимки: Sportal.bg

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