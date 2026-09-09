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Любо Ганев: Момчетата ще оставят сърцето и душата си на игрището

  • 9 сеп 2026 | 18:52
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Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев говори ексклузивно пред Sportal.bg в минутите преди началото на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

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„България е готова! В залата всичко е подредено! За физическата и тактическата подготовка (на отбора) няма да говоря, защото там щабът е доказал, че знае какво прави. Емоционално момчетата са много подготвени да играят в тази зала, пред пълна публика, защото нито един от тях не е играл в София в пълна зала.

„Сигурен съм, че ще се раздадат на 100%, ще оставят сърцето и душата си на игрището. Пожелавам им само да са здрави. Аз лично съм им казал, че моите очаквания са да се борят за всяка топка. Не ме интересува какво ще стане следващия гейм, какво ще стане следващия мач, не ме интересува какво ще стане другия турнир, искам да се борят за всяка топка.

„Те показаха, че играейки така могат да постигат успехи и съм сигурен, че ще го направят и сега“, коментира президентът на родната федерация. Цялото интервю с Любо Ганев може да видите в прикаченото видео.

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Снимки: Sportal.bg

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