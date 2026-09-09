50 години по-късно: Израел е готов да остави следа на ЕвроВолей 2026

Половин век е дълго време за чакане, но за мъжкия национален отбор на Израел пет десетилетия на амбиции и разочарования се превърнаха в чиста, необуздана радост в момента, в който последната топка тупна в полето на Естония и те си осигуриха билет за ЕвроВолей 2026.

За първи път от 50 години "синьо-белите" спечелиха мястото си на най-голямата европейска сцена (след домакинството си през 2023-а) единствено чрез пот, упоритост и резултати на игрището. Те влизат в ЕвроВолей 2026 не като автоматични домакини, а като доказани състезатели, които са си проправили път през континенталната надпревара.

Изтеглени в изключително конкурентна Група B в София, редом до волейболни сили като Полша и домакина България, както и опасни и дисциплинирани отбори като Украйна, Португалия и Северна Македония, старши треньорът Итамар Щайн и неговият състав не гледат на квотата си за турнира като на крайна цел. Те пристигнаха в българската столица с изключителна концентрация и ясна цел: да завършат в топ четири на групата и да си осигурят място на осминафиналите.

"Самото класиране вече е голямо постижение, особено като се има предвид драматичният начин, по който го постигнахме след онази оспорвана победа над Естония. Но в този отбор няма загуба на глад – има само стремеж към успех и постигане на повече. Нашата цел в предстоящото първенство е да продължим напред."

Тактическият план на Израел в София до голяма степен зависи от целенасочени битки срещу Португалия и Северна Македония, както и от напрегнат сблъсък с Украйна. Въпреки това, перспективата да се изправят срещу волейболни гиганти като първия в световната ранглиста Полша и вицесветовните шампиони и любимци на домакините от България носи особен вид мотивация – такава, напълно лишена от страх.

"Подготовката за мач срещу Полша или България всъщност е "най-лесната" подготовка", обяснява Щайн с усмивка. "Няма нужда да създаваш допълнителна мотивация, когато играеш срещу най-големите звезди в света. Ще се съсредоточим върху нашата игра, както обикновено, ще се опитаме да намерим възможности за предимство и ще играем най-добрия во'лейбол, на който сме способни. Това са мачовете, от които можеш само да израснеш."

Този безстрашен манталитет не е късна проява на смелост, а естествена еволюция на отбор, който постоянно повишава нивото си в европейския волейбол през последните три години.

"Не се чувстваме по-слаби от никого, но разбира се, изпитваме огромно уважение към всеки противник на това ниво", подчертава Щайн. "Знаем, че вече сме добре познати в Европа и вече не ни подценяват. Това ни дава увереност и гордост, но в същото време знаем, че всеки съперник ще излезе срещу нас с всички сили. В крайна сметка това само изостря фокуса ни."

Отвъд тактическата подготовка и физическата издръжливост, основният двигател на инерцията на Израел се намира в съблекалнята. Това е невидима връзка, изградена върху години на споделени трудности – връзка, която играчът Шай Либерман описва като рядкост в професионалния спорт.

"Освен че си вярваме на игрището, ние искрено се обичаме", казва Либерман.

"Хората често го казват, но момчетата тук са повече от съотборници – те са второ семейство. Последният квалификационен мач срещу Естония беше най-трудният, но при последния съдийски сигнал, осъзнавайки, че сме го направили след толкова дълго и емоционално лято... беше невероятно усещане."

За Либерман и неговите съотборници носенето на надеждите на родината, докато стъпват на настилката в София, носи дълбоко чувство за цел, което надхвърля стандартното състезание.

"Винаги има вълнение преди мачове, но предвид мащаба на този турнир, чувствата са още по-силни", признава Либерман. "Имам много мечти, но най-голямата определено е да стигна до Олимпиадата с този отбор. Във всяко състезание, в което участваш, трябва да се стремиш да спечелиш. Конкуренцията е жестока и се изправяме срещу най-добрите в света, но достигането до осминафиналите би било огромно постижение за нас, а оттам нататък ще видим."

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С наближаването на деня на откриването и нарастването на атмосферата в "Арена София", тежестта на историята не убягва на Щайн. Когато националните химни прозвучат в залата, това ще бъде както награда за годините всеотдаен труд, така и началото на глава, която те възнамеряват да напишат с удебелени букви.

"Историческият момент беше самото класиране – един от най-щастливите мигове в спортния ни живот, защото осъзнахме, че сме постигнали нещо, за което сме мечтали години наред."

"Самото участие в турнир от такъв ранг носи невероятно вълнение. Състезаваш се срещу най-големите звезди в света на континентална сцена. Искаме да оставим своя отпечатък на това първенство", завършва селекционерът Щайн.

cev.eu

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