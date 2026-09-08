Ясен е съставът на Украйна за Евроволей 2026

Националният отбор на Украйна определи окончателния си състав за Европейското първенство по волейбол за мъже, на което е един от съперниците на България в група В в София.
Селекционерът Раул Лозано ще разчита на 14 волейболисти.
Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес
В сравнение с разширения състав от 18 състезатели четирима отпадат непосредствено преди Евроволей 2026. Това са разпределителят Виталий Шитков, диагоналът Олександър Бойко, централният блокировач Андрей Челеняк и посрещачът Олександър Наложний.
Съставът на Украйна за Евроволей 2026:
Разпределители:
Юрий Синица
Сергей Евстратов
Диагонали:
Василий Тупчий
Максим Тонконох
Посрещачи:
Олег Плотницкий
Дмитро Янчук
Евгений Кисилюк
Тимофей Полуян
Централни блокировачи:
Юрий Семенюк
Владислав Шчуров
Максим Дрозд
Денис Велецкий
Либера:
Ярослав Пампушко
Олександър Бойко
Сред големите отсъстващи е Иля Ковальов. Един от основните посрещачи на Украйна пропуска Евроволей 2026 заради здравословни проблеми. За сметка на това в състава е Тимофей Полуян. Украйна приключи подготовката си за Евроволей с три контролни срещи в Естония. Тимът на Раул Лосано записа две победи и една загуба, като единственото поражение дойде в последната проверка срещу домакина Естония с 2:3(25:20,25:20,35:37,25:27,13:15). Украинците започват участието си в група В на 10 септември от 19:00 часа срещу Израел в „Арена София“.
България и Украйна излизат един срещу друг на 12 септември от 19:00 часа в „Арена София“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google