Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ясен е съставът на Украйна за Евроволей 2026

Ясен е съставът на Украйна за Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 14:10
  • 502
  • 0

Националният отбор на Украйна определи окончателния си състав за Европейското първенство по волейбол за мъже, на което е един от съперниците на България в група В в София.

Селекционерът Раул Лозано ще разчита на 14 волейболисти.

Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес
Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес

В сравнение с разширения състав от 18 състезатели четирима отпадат непосредствено преди Евроволей 2026. Това са разпределителят Виталий Шитков, диагоналът Олександър Бойко, централният блокировач Андрей Челеняк и посрещачът Олександър Наложний.

Съставът на Украйна за Евроволей 2026:

Разпределители:

Юрий Синица

Сергей Евстратов

Диагонали:

Василий Тупчий

Максим Тонконох

Посрещачи:

Олег Плотницкий

Дмитро Янчук

Евгений Кисилюк

Тимофей Полуян

Централни блокировачи:

Юрий Семенюк

Владислав Шчуров

Максим Дрозд

Денис Велецкий

Либера:

Ярослав Пампушко

Олександър Бойко

Сред големите отсъстващи е Иля Ковальов. Един от основните посрещачи на Украйна пропуска Евроволей 2026 заради здравословни проблеми. За сметка на това в състава е Тимофей Полуян.  Украйна приключи подготовката си за Евроволей с три контролни срещи в Естония. Тимът на Раул Лосано записа две победи и една загуба, като единственото поражение дойде в последната проверка срещу домакина Естония с 2:3(25:20,25:20,35:37,25:27,13:15). Украинците започват участието си в група В на 10 септември от 19:00 часа срещу Израел в „Арена София“.

България и Украйна излизат един срещу друг на 12 септември от 19:00 часа в „Арена София“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Германия без Гроцер на Евроволей 2026

Германия без Гроцер на Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 15:26
  • 347
  • 0
Португалия се цели в 1/8-финал в София на Евроволей 2026

Португалия се цели в 1/8-финал в София на Евроволей 2026

  • 8 сеп 2026 | 15:04
  • 432
  • 0
Любителската лига Volley Mania започна записването за новия сезон

Любителската лига Volley Mania започна записването за новия сезон

  • 8 сеп 2026 | 14:56
  • 417
  • 0
Слободан Ковач обяви състава на Турция за Евро 2026

Слободан Ковач обяви състава на Турция за Евро 2026

  • 8 сеп 2026 | 14:48
  • 445
  • 0
Терзич щастлив и доволен: Момичетата ме изненадаха, не очаквах... И Тияна е човек, не е Супермен!

Терзич щастлив и доволен: Момичетата ме изненадаха, не очаквах... И Тияна е човек, не е Супермен!

  • 8 сеп 2026 | 14:46
  • 476
  • 0
Даниеле Сантарели: Извървяхме много труден път, но свършихме страхотна работа

Даниеле Сантарели: Извървяхме много труден път, но свършихме страхотна работа

  • 8 сеп 2026 | 13:57
  • 466
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 57471
  • 317
Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

  • 8 сеп 2026 | 13:37
  • 12576
  • 17
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 11256
  • 13
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
  • 16886
  • 33
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 20706
  • 69
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

  • 8 сеп 2026 | 15:00
  • 36952
  • 28