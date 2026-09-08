Ясен е съставът на Украйна за Евроволей 2026

Националният отбор на Украйна определи окончателния си състав за Европейското първенство по волейбол за мъже, на което е един от съперниците на България в група В в София.

Селекционерът Раул Лозано ще разчита на 14 волейболисти.

Минимално количество билети за мачовете на България е налично на касите на „Арена София“ от днес

В сравнение с разширения състав от 18 състезатели четирима отпадат непосредствено преди Евроволей 2026. Това са разпределителят Виталий Шитков, диагоналът Олександър Бойко, централният блокировач Андрей Челеняк и посрещачът Олександър Наложний.

Съставът на Украйна за Евроволей 2026:

Разпределители:

Юрий Синица

Сергей Евстратов

Диагонали:

Василий Тупчий

Максим Тонконох

Посрещачи:

Олег Плотницкий

Дмитро Янчук

Евгений Кисилюк

Тимофей Полуян

Централни блокировачи:

Юрий Семенюк

Владислав Шчуров

Максим Дрозд

Денис Велецкий

Либера:

Ярослав Пампушко

Олександър Бойко

Сред големите отсъстващи е Иля Ковальов. Един от основните посрещачи на Украйна пропуска Евроволей 2026 заради здравословни проблеми. За сметка на това в състава е Тимофей Полуян. Украйна приключи подготовката си за Евроволей с три контролни срещи в Естония. Тимът на Раул Лосано записа две победи и една загуба, като единственото поражение дойде в последната проверка срещу домакина Естония с 2:3(25:20,25:20,35:37,25:27,13:15). Украинците започват участието си в група В на 10 септември от 19:00 часа срещу Израел в „Арена София“.

България и Украйна излизат един срещу друг на 12 септември от 19:00 часа в „Арена София“.

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