Раул Лосано: Конкуренцията ще бъде много ожесточена

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Украйна Раул Лосано даде ексклузивно интервю за Sport.ua, в което разказа за подготовката на тима за ЕвроВолей 2026 и сподели очакванията си за предстоящия мач срещу Израел.

– Какво е настроението в отбора в навечерието на Европейското първенство? Какви цели си е поставил тимът?

– Отборът е в добра форма, а бойният дух е висок. В подобни европейски турнири, където предстоят пет мача, първата стъпка е да се опитаме да преминем групите, а втората – да го направим, заемайки възможно най-високо място. След това всичко се решава в един-единствен мач на принципа „всичко или нищо“.

Ясен е съставът на Украйна за Евроволей 2026

– В първия си мач Украйна ще играе срещу Израел. Какво можете да кажете за съперника?

– Това е първи мач, а те винаги са трудни. Израел е силен отбор, в чийто състав има няколко играчи, които се състезават във водещи европейски първенства.

– Националният ни отбор попадна в доста трудна група. Предстои ви отново да играете срещу България и Полша – отбори, от които Украйна загуби в Лигата на нациите. Ще ви помогнат ли тези поражения да покажете по-добър резултат срещу тях на Европейското първенство?

– Предвид нивото на съперниците, конкуренцията ще бъде много ожесточена. Винаги е много трудно да се играе срещу домакините, особено срещу Полша – действащите шампиони на Лигата на нациите и отбор номер едно в световната ранглиста.

– Иля Ковальов ще пропусне Европейското първенство поради здравословни проблеми. Колко сериозна е тази загуба за отбора на Украйна?

– Той е много важен играч за украинския национален отбор. Надявам се, че ще се възстанови напълно и ще можем да разчитаме на Иля през следващия сезон.

– Какво можете да кажете или да обещаете на феновете преди началото на Европейското първенство?

– През последните пет месеца тренирахме невероятно упорито, като винаги се стремяхме да се усъвършенстваме и излизахме за всеки мач с цел победа. В това се състои нашият дух: да дадем всичко от себе си, за да победим. А когато губим, то е защото другият отбор е играл по-добре... Такъв е волейболът и такъв е украинският национален отбор. Отборът, който играе по-добре – като едно цяло, винаги побеждава.

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