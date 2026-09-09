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  3. Марчин Коменда: Знаем, че това ще бъде доста дълъг турнир и искаме да влезем в него по най-добрия начин

Марчин Коменда: Знаем, че това ще бъде доста дълъг турнир и искаме да влезем в него по най-добрия начин

  • 9 сеп 2026 | 16:58
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Мъжкият национален отбор на Полша ще започне участието си на ЕвроВолей 2026 в четвъртък (10 септември) срещу Португалия в София. "Дружина полска" ще има шанс да защитят титлата си отпреди три години. Залогът е още по-голям, тъй като победителят, освен титлата, ще си осигури и квота за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028.

"Пристигнахме живи и здрави, така да се каже. Направихме стречинг, след това фотосесия, а после вечеряхме. Във вторник имахме фитнес, а след това тренировка в залата. Всичко върви както трябва, така че се адаптираме към тукашните условия и мисля, че се справяме добре", обобщи първите си моменти в София разпределителят на тима Марчин Коменда пред siatka.org.

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"Условията не са идеални. Въпреки това са достатъчно добри, за да можем да функционираме, и трябва да се радваме на това. Ще направим всичко възможно да не обръщаме внимание на недостатъците на някои места и ще се съсредоточим върху позитивите".

"Знаем, че това ще бъде доста дълъг турнир и искаме да влезем в него по най-добрия начин, за да започнем да пишем една хубава история", завърши 30-годишният волейболист.

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