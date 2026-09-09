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  3. Цветан Соколов все още е топреализатор на европейските първенства

Цветан Соколов все още е топреализатор на европейските първенства

  • 9 сеп 2026 | 16:45
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Бившият капитан на мъжкия национален отбор на България Цветан Соколов е лидер в класацията на топреализаторите на европейските първенства от 2011-а година насам, откакто CEV води пълна статистика.

Соколов, който бе част от "лъвовете" от 2009-а до 2023-а, има на сметката си 583 точки, реализирани на шампионати на Стария континент.

Цецо Соколов: Този отбор има страхотен и огромен потенциал и може да печели, но на Европейското ще бъде по-трудно
Цецо Соколов: Този отбор има страхотен и огромен потенциал и може да печели, но на Европейското ще бъде по-трудно

Втори в класацията е словенецът Тине Урнаут с 577 точки, а трети е Нимир Абдел-Азиз (Нидерландия) с 546 точки. Топ 5 допълват Георг Гроцер (Германия) с 524 и Александър Атанасийевич (Сърбия) с 522 точки.

Единственият от тези, който може да изпревари Цветан Соколов, е Тине Урнаут, който ще играе и на ЕвроВолей 2026.

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