Карик: Навлизаме в следващата фаза от еволюцията на тима

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че отборът с нетърпение очаква старта си в Шампионската лига. „Червените дяволи“ се завръща в най-престижния европейски клубен турнир след няколкогодишно отсъствие, а наставникът подчерта, че тимът е положил сериозни усилия, за да стигне дотук. „Работихме здраво, за да бъдем тук. Тепърва ще се сблъскаме с големи предизвикателства и наистина фантастични мачове, започващи утре, така че очаквам началото с нетърпение“, заяви Карик.

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Специалистът коментира и ситуацията с Люк Шоу, който пропусна тренировката на отбора. По думите му защитникът просто е получил допълнителен ден за възстановяване и състоянието му ще бъде преценено отново утре. Карик увери, че отсъствието му не е свързано с нов проблем или с някакъв дългосрочен план, а е част от обичайното управление на физическото състояние на отделните футболисти.

“Дадохме му допълнителен ден почивка, за да се възстанови. Ще видим утре как е, но това не е нещо постоянно или някакъв конкретен план. Всеки човек има нужда от различни неща”, разясни положението около левия бек бившият халф.

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Карик определи завръщането на Манчестър Юнайтед в европейския елит като нещо много важно за клуба. Той припомни, че отборът дълго време е бил свикнал да се конкурира с най-добрите, а сега целта е не просто да се завърне в Шампионската лига, а да остане там постоянно.

“Това означава ужасно много. Ще имаме възможност да се изправим срещу най-добрите и елитни тимове. Казвал съм го и преди, но в продължение на много години този клуб футболен клуб е свикнал да се изправя срещу най-добрите, но това не е нещо, което можеш да приемаш за даденост. Не бяхме част от това в продължение на няколко години, но сега отново сме тук и това означава много. Това е мястото, където искаме да бъдем всяка година. Това е мястото, на което очакваме да бъдем. Това е, към което трябва да се стремим. Това са стандартите, които искаме да поставим и от нас зависи да го сторим. Вече направихме огромни крачки в тази посока в последните няколко месеца или година, за да успеем в края на кампанията миналата година, която ни постави в тази позиция. Сега навлизаме в следващата глава, следващата фаза на еволюцията на отбора и състава. От нас зависи да се уверим, че ще останем”, заяви мениджърът.

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Англичанинът отдаде дължимото и на Сабах, който предстои да направи своя дебют в турнира, като определи съперника като добре организиран и отлично трениран тим. Според Карик азербайджанският отбор играе уверено, умее да изнася топката през терена, разполага с добри взаимодействия между футболистите и пресира като отбор, което ще постави сериозно предизвикателство пред „червените дяволи“.

“Преди всичко мисля, че те са отлично трениран отбора. Това си личи съвсем ясно. Идеите, принципите, които този тим изповядва. Те спечелиха много мачове през последните 12 месеца. Играят с голяма увереност, имат добре изградени връзки, искат да играят с топката и сме напълно наясно пред какво предизвикателство се изправяме”, обясни наставникът.

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Снимки: Gettyimages