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  3. Очаквани проблеми за Карик: Шоу не тренира, но няма адекватна алтернатива

Очаквани проблеми за Карик: Шоу не тренира, но няма адекватна алтернатива

  • 9 сеп 2026 | 14:45
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Левият бек Люк Шоу пропусна последната тренировка на Манчестър Юнайтед преди завръщането на отбора в Шампионската лига. Английският национал не се включи в заниманието на базата в Карингтън и продължава да следва индивидуална тренировъчна програма, което поставя под въпрос участието му в предстоящия двубой със Сабах.

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Шоу получи мускулни проблеми при победата над Ипсуич в края на август и бе заменен през второто полувреме. Впоследствие от клуба не съобщиха за сериозна травма, но защитникът не успя да се възстанови напълно за равенството 2:2 с Евертън и отново бе заменен през втората част. След срещата мениджърът Майкъл Карик заяви, че състоянието му трябва да бъде следено внимателно, тъй като Шоу е единствената естествена опция за ляв бек в състава, след като на "Олд Трафорд" не привлякоха играч на тази позиция през летния трансферен прозорец. Именно решението да не бъде привличат ляв бранител бе определено като изключително рисковано от повечето анализатори.

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Отсъствието му е неприятна новина за Карик, който трябва да прецени дали да рискува с възстановяващия се защитник или да използва друга опция на левия фланг. Патрик Доргу бе привлечен именно като играч, който би могъл да играе като ляв халф-бек, но мениджърът предпочита да го ползва в атаката на тима. На позицията на Шоу биха могли да се изявяват също така Нусаир Мазрауи и Диого Далот, които номинално са десни защитници. Междувременно Матайс де Лихт също продължава да тренира по индивидуална програма, докато останалата част от състава се подготвя за първия европейски мач на „червените дяволи“ за сезона.

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Снимки: Gettyimages

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