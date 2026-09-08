Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Трансферна цел на Ман Юнайтед близо до нов договор с настоящия си клуб

Трансферна цел на Ман Юнайтед близо до нов договор с настоящия си клуб

  • 8 сеп 2026 | 15:49
  • 352
  • 0

Левият бек на Нюкасъл Люис Хол е съвсем близо до подписването на нов договор с клуба, съобщава популярният журналист Бен Джейкъбс. Настоящият контракт на играча е до лятото на 2029 година, но новото споразумение най-вероятно ще го удължи поне с нови два сезона. Крайният защитник е бил впечатлен от новия наставник на “свраките” и след преговори в последните няколко седмици в крайна сметка е дал своето съгласие да се обвърже дългосрочно в клуба.

Нюкасъл навакса изоставане от два гола
Нюкасъл навакса изоставане от два гола

В момента Люис Хол е един от лидерите и сред най-конвертируемите играчи на клуба, особено след чистката, която проведоха на “Сейнт Джеймсис Парк” това лято. Хол бе сред приоритетните желание в списъка за селекция на Манчестър Юнайтед, но от Нюкасъл категорично отказаха да се разделят с играча. Очакванията са, че “червените дяволи” ще се върнат с желание да го вземат през следващото лято, но не е ясно как новият договор ще се отрази на евентуална бъдеща трансферна сага.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хърватската легенда Ракитич посочи своя фаворит в ШЛ

Хърватската легенда Ракитич посочи своя фаворит в ШЛ

  • 8 сеп 2026 | 15:32
  • 726
  • 0
Лаутаро Мартинес обяви подкрепата си за Хулиан Алварес в спора му с Атлетико Мадрид

Лаутаро Мартинес обяви подкрепата си за Хулиан Алварес в спора му с Атлетико Мадрид

  • 8 сеп 2026 | 15:29
  • 616
  • 0
От Ливърпул обявиха нова ера за клуба: нов спонсор ще "изгрее" на фланелката от следващата година

От Ливърпул обявиха нова ера за клуба: нов спонсор ще "изгрее" на фланелката от следващата година

  • 8 сеп 2026 | 15:03
  • 2876
  • 1
Флик преди старта на Барселона в ШЛ: Не е лесно да има добра атмосфера в съблекалнята, има някои, които може и да не са доволни

Флик преди старта на Барселона в ШЛ: Не е лесно да има добра атмосфера в съблекалнята, има някои, които може и да не са доволни

  • 8 сеп 2026 | 14:58
  • 919
  • 2
Бивша звезда на Реал Мадрид съвсем близо до тим от Серия Б, Неста ще му е треньор

Бивша звезда на Реал Мадрид съвсем близо до тим от Серия Б, Неста ще му е треньор

  • 8 сеп 2026 | 14:32
  • 1148
  • 0
Огромна испанска доминация сред номинираните за “Най-добър треньор”

Огромна испанска доминация сред номинираните за “Най-добър треньор”

  • 8 сеп 2026 | 14:03
  • 810
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 57767
  • 317
Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

  • 8 сеп 2026 | 13:37
  • 12784
  • 17
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 11523
  • 13
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
  • 17158
  • 33
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 20849
  • 69
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

  • 8 сеп 2026 | 15:00
  • 37145
  • 28