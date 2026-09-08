Трансферна цел на Ман Юнайтед близо до нов договор с настоящия си клуб

Левият бек на Нюкасъл Люис Хол е съвсем близо до подписването на нов договор с клуба, съобщава популярният журналист Бен Джейкъбс. Настоящият контракт на играча е до лятото на 2029 година, но новото споразумение най-вероятно ще го удължи поне с нови два сезона. Крайният защитник е бил впечатлен от новия наставник на “свраките” и след преговори в последните няколко седмици в крайна сметка е дал своето съгласие да се обвърже дългосрочно в клуба.

Нюкасъл навакса изоставане от два гола

В момента Люис Хол е един от лидерите и сред най-конвертируемите играчи на клуба, особено след чистката, която проведоха на “Сейнт Джеймсис Парк” това лято. Хол бе сред приоритетните желание в списъка за селекция на Манчестър Юнайтед, но от Нюкасъл категорично отказаха да се разделят с играча. Очакванията са, че “червените дяволи” ще се върнат с желание да го вземат през следващото лято, но не е ясно как новият договор ще се отрази на евентуална бъдеща трансферна сага.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages