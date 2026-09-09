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  3. Димитър Калчев: Турнирът в Будапеща беше на много високо ниво

Димитър Калчев: Турнирът в Будапеща беше на много високо ниво

  • 9 сеп 2026 | 14:50
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Българската двойка Димитър Калчев-Димитър Механджийски постигна историческо второ място на турнира Beach Pro Tour Futures по плажен волейбол в Будапеща. На финала българите не успяха да победят украинските братя Иван и Ричард Лихацзкий.

"Турнирът беше изключително труден и на много високо ниво – разказа Калчев пред официалния сайт на БФВ. - Преди него говорихме с една шведска двойка, с които тренираме заедно. Те ни обясниха, че техни сънародници нямало да дойдат, защото трябва да минат през квалификации. И ние бяхме в тях, но една двойка се отказа и така попаднахме в основната схема. Групата ни беше много силна. В нея беше първата унгарска двойка, която спечели това лято турнира на Свети Влас. Другите ни съперници бяха украинците, които ни победиха за трето място на Свети Влас.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща
Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща

Първият ни мач беше срещу украинците. Изключително интересен стана – поведоха ни, но ние ги обърнахме до 2:1. Във втората среща трябваше да играем с унгарците за първо място и спечелихме с 2:0. Като първи в групата се класирахме на четвъртфинал. Отново трябваше да срещнем украинска двойка, която също победихме с 2:0. На полуфинала съперник ни бяха двама австрийци. Те участваха в квалификациите на турнир от най-високото ниво в плажния волейбол. Изиграхме много силен мач и победихме с 2:0. Успехът вече беше огромен, защото никога българска двойка на е стигала до финал на турнир от сериите Futures. За втори път се срещнахме с украинските братя и истината е, че този път бяха по-добри от нас и ни победиха. Със сигурност не отидохме в Будапеща с нагласата да станем втори. Изненадахме и себе си.

Представянето ни обаче е плод на тренировките през цялото лято. Играхме силно срещу много силни. Следващия ни турнир е в Италия, където вече ще сме в основната схема. После ще починем няколко седмици и може би ще се включим в турската национална верига. Така ще можем да поддържаме форма", коментира Димитър Калчев пред сайта на федерацията.

Последният турнир на Калчев и Механджийски ще е в турския курорт Алания в средата на октомври. Двамата участваха на 13 състезание това лято. Най-големите им успехи досега бяха четвъртото място на Свети Влас и бронзовите медали от Балканиадата.

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