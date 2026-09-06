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Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

  • 6 сеп 2026 | 11:03
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Александър Александров вече не е наставник на ЦСКА 1948, научи Sportal.bg. Алвеша е бил уведомен за решението на ръководството да се раздели с него малко след снощното поражение с 0:1 от Левски на “Герена”. То остави “червените” на четвърто място и на цели осем точки зад “сините”, които са лидери в класирането.

8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем
8 от 8 за Левски! ЦСКА 1948 даде отпор, но не спря "синия" устрем

За евентуална смяна на Александров при загуба от Левски се говореше още преди срещата и сега тя е факт. Мястото му ще бъде заето от досегашния помощник-треньор Огнян Младенов.

Младенов: Можехме да вземем нещо от мача
Младенов: Можехме да вземем нещо от мача

Новият наставник е завършил в Канада и знае перфектен английски и френски език. Като треньор е водил Оборище (Панагюрище).

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