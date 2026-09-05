Младенов: Можехме да вземем нещо от мача

Помощник треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров - Огнян Младенов, бе разочарован от загубата на тима от Левски с 0:1 на “Герена”. Специалистът е на мнение, че тимът му е стоял добре на терена и е можел да си тръгне поне с точка от мача. Младенов говори вместо старши треньора, тъй като Алвеша получи червен картон.

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“Изиграхме доста равностоен двубой срещу Левски. Статистиката го показва, но може ни липса на късмет ни попречи да си тръгнем поне с точка. Мисля, че игровият ни план се получи добре. Противопоставихме се на Левски в доста моменти. Желанието за победа е доста голямо и затова се стигна до напрежение в мача”, каза Младенов.

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