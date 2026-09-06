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  3. Найденов потвърди: Валверде от "Младост" поема ЦСКА 1948

Найденов потвърди: Валверде от "Младост" поема ЦСКА 1948

  • 6 сеп 2026 | 17:58
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Финансовият бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви името на новия наставник на тима Огнян Младенов, за когото Sportal.bg съобщи сутринта. Бизнесменът лепна прякор на младия специалист, който застава на мястото на Александър Александър - Валверде от "Младост".

Така Найденов за пореден път влезе в закачка с ЦСКА, правейки паралел с журналистическата информация от преди няколко дни, че армейците преговарят с бившия наставник на Барселона, Валенсия, Еспаньол, Олимпиакос и Атлетик Билбао Ернесто Валверде.

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Загубата от Левски се оказа фатална: ЦСКА 1948 се раздели с Алвеша, назначи нов треньор

"Валверде от ж.к. Младост. Успех, Майсторе!", написа във "Фейсбук" Цветомир Найденов под снимката на новия треньор на "червените" от Бистрица.

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