Найденов потвърди: Валверде от "Младост" поема ЦСКА 1948

Финансовият бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви името на новия наставник на тима Огнян Младенов, за когото Sportal.bg съобщи сутринта. Бизнесменът лепна прякор на младия специалист, който застава на мястото на Александър Александър - Валверде от "Младост".

Така Найденов за пореден път влезе в закачка с ЦСКА, правейки паралел с журналистическата информация от преди няколко дни, че армейците преговарят с бившия наставник на Барселона, Валенсия, Еспаньол, Олимпиакос и Атлетик Билбао Ернесто Валверде.

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"Валверде от ж.к. Младост. Успех, Майсторе!", написа във "Фейсбук" Цветомир Найденов под снимката на новия треньор на "червените" от Бистрица.

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