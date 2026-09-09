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  3. София ще приеме най-много мачове от Евро 2026

София ще приеме най-много мачове от Евро 2026

  • 9 сеп 2026 | 08:57
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Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е съорганизатор на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Допълнителен градски транспорт за мачовете на Евро 2026
Допълнителен градски транспорт за мачовете на Евро 2026

Срещите от първата фаза в група "Б" ще се състоят в софийската "Арена София", като съперници в нея са съставите на България, Република Северна Македония, защитаващия титлата си тим на Полша, Украйна, Португалия и Израел. Първите четири от тях продължават в директните елиминации.

В шампионата участват общо 24 отбора, като столичната зала ще се играят най-много срещи от континенталната надпревара - общо 21, от група "Б", от осминафиналите и четвъртфиналите от 9 до 22 септември.

България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония
България открива волейболната лудост на Евро 2026 срещу Северна Македония

Финалът е на 26 септември в Милано.

Надпреварата в София ще бъде открита с двубоя между България и Република Северна Македония тази вечер от 19:00 часа, а в рамките на седмица "трикольорите" ще изиграят и останалите си четири срещи от групата.

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