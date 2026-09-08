Борислав Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс

Националният селекционер на България при жените Борислав Георгиев обяви, че страната ни ще бъде представена от шест боксьорки на европейското първенство в София между 15 и 26 септември.

Георгиев подчерта, че отборът е сравнително млад, но ще се разчита на по-опитните състезателки в него, в това число и бившата световна шампионка Станимира Петрова, да се преборят за медали.

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"Трябва да гледаме реално на нещата и трудно мога да си представя, че всички момичета в отбора ще вземат медали. В тима има три по-опитни боксьорки. Другите три са по-млади. Ние сме млад отбор, надявам се момичетата да направят хубави срещи", каза Георгиев.

Той разкри и състава, който ще представя България на домашното европейско първенство: Златислава Чуканова до 51 килограма, Венелина Поптолева до 54 килограма, Станимира Петрова до 57 килограма, Христеа Нинова до 60 килограма, Валерия Андреева до 65 килограма и Алейна Мехмед до 80 килограма.

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"До момента сме играли две европейски първенства в България. За мен няма напрежение. Приемаме като всяко друго състезание - нито ще бъде по-лесно, нито по-трудно", добави Георгиев.

За Станимира Петрова предстоящият турнир ще бъде завръщане след двугодишно отсъствие, в което тя стана и майка.

"Станимира Петрова е в чудесно кондиционно състояние, бих казал и технически. Тя направи една много хубава подготовка на Белмекен, но за нея това ще бъде първо състезание от Олимпийските игри в Париж. Гледахме тя направи сериозни спаринги и сериозна подготовка и мисля, че тя ще се завърне победоносно."

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Като реалистична програма Георгиев посочи спечелването на три медала.

"Целта ни за първенството е трите ни по-опитни състезателки - Венелина, Златислава и Станимира, да влязат в медалите, което да ни донесе повече точки за Европейските игри догодина", завърши треньорът.

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Снимки: Sportal.bg