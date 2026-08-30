Шантел Камерън затвърди мястото си сред великите жени в бокса

Шантел Камерън затвърди мястото си сред великите имена в женския бокс, след като победи Микаела Майер с единодушно съдийско решение в зрелищен двубой и стана световна шампионка на WBA, WBC и WBO в суперполусредна категория на галавечерта MPW-06 в Бирмингам.

Мачът беше определян предварително като потенциален претендент за двубой на годината и напълно оправда очакванията. Двете звезди, които са сред най-добрите боксьорки в света независимо от категорията, се биха с неистово и непрестанно темпо в изпълнения с тежки размени главен двубой.

Камерън излезе победителка от изключително оспорваната среща, след като съдиите присъдиха в нейна полза резултати 97:93, 97:93 и 96:94. Така тя добави нов голям успех към забележителната си визитка, в която вече фигурира и постижението да бъде единствената жена, побеждавала великата Кейти Тейлър в професионалната ѝ кариера.

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