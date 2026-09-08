УЕФА откри нов ВАР център преди старта на Шампионската лига

Президентът на УЕФА Александър Чеферин откри новия ВАР център в централата на организацията в Нион, Швейцария, точно преди старта на основната фаза на Шампионската лига. На събитието присъстваха още заместник-генералният секретар Джорджо Маркети, директорът по съдийството Роберто Розети и видео асистент реферите, назначени за мачовете през тази седмица.

Новият ВАР център съчетава авангардни технологии, по-голяма оперативна ефективност и развитие на съдиите в една централизирана среда. Той ще подпомага вземането на ясни решения и ще подобри качеството и последователността на съдийството в турнирите на УЕФА.

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„Новият ВАР център на УЕФА обединява нашите технологии, експертиза и длъжностни лица в една среда, помагайки на екипите ни да се подготвят последователно, да си сътрудничат ефективно и да вземат по-добри решения под напрежение. Това отразява ангажимента на УЕФА към иновациите, развитието на съдиите и най-високите възможни стандарти за последователност в европейския футбол за всеки турнир“, заяви Роберто Розети.

Центърът разполага с 11 видеооперативни зали, събрани в едно централизирано пространство, и се отличава с модернизирана техническа инфраструктура, включваща подобрени системи за захранване, охлаждане и свързаност. Оптични кабели свързват центъра със стадиони в цяла Европа, което позволява поддръжката на над 220 мача на сезон директно от централата в Нион.

Събирането на ВАР екипите в една постоянна работна среда ще засили сътрудничеството, подготовката и обмена на знания между съдиите. Това също така ще помогне да се гарантира еднаквото прилагане на ВАР протоколите на УЕФА. Освен за оперативна дейност по време на мачове, ВАР центърът ще бъде отворен и за асоциациите членки на УЕФА, партньори, училища и други заинтересовани страни. Посетителите ще могат да получат представа за технологията, експертизата и подготовката, които стоят зад съдийството на елитно ниво.

🚨 UEFA and STRAUSS Announce New Refereeing Partnership



– STRAUSS becomes UEFA's first-ever official refereeing partner

– Three-year deal focuses on developing and promoting referees

– STRAUSS branding will appear on referee kits across UEFA competitions

– Coverage begins with… pic.twitter.com/ajcs2FhGr5 — Football Culture (@CultFooty) September 4, 2026

По-рано тази седмица УЕФА обяви и ново партньорство с ЩРАУС, който става първият официален партньор на организацията в областта на съдийството. Брандингът на ЩРАУС е изобразен във ВАР центъра, на мониторите край терена и върху екипировката на съдиите по време на мачове и тренировки.

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Снимки: Imago