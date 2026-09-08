Темпото на Мерцедес на "Монца" изумило Ландо Норис

След две поредни победи за Ландо Норис, шампионът във Формула 1 беше принуден да се върне в битката за по-задните позиции на "Монца".

Ландо Норис остана изумен от темпото на дуото на Мерцедес – Кими Антонели и Джордж Ръсел – по време на Гран при на Италия в неделя.

Lights out: Take 2 🎬



And a great restart from Franco 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/Zx1J3aQ51G — Formula 1 (@F1) September 7, 2026

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Норис влезе в състезанието на „Монца“ с подновена надежда да защити титлата си във Формула 1, след като записа две последователни победи преди и след лятната пауза в Унгария и Нидерландия.

На „Монца“ обаче, въпреки че разполагаше със същата мощност на двигателите на Мерцедес като основните си съперници, Макларън изостана значително на емблематичния „Храм на скоростта“.

Норис и съотборникът му Оскар Пиастри завършиха на 19 секунди зад героя на Италия – Антонели, на четвърто и пето място. 20-годишният пилот стана първият италианец от 60 години насам, който печели на „Монца“.

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Джордж Ръсел допълни първата двойна победа за Мерцедес от откриващото състезание на сезона в Австралия, докато Макс Верстапен също се качи на подиума за Ред Бул.

„Видяхме в минали състезания, че Ред Бул може да бъде много бърз на този тип писти, като има висока максимална скорост и това отново се доказа - заяви Норис пред медиите на "Монца" - Те бяха по-добри от нас.“

„Но беше ясно, че Мерцедес все още са в собствена лига в сравнение с нас. Знаете, ние печелихме с по-големи разлики в последните няколко състезания, а те все още се бореха за добри точки в тези моменти. Ние дори не бяхме близо до битка за първите две места.“

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„Просто е разочароващо, но го казахме и преди уикенда. Видяхме какви са очакванията ни и все още имаме работа за вършене, което знаехме. Така че не е изненада. Просто трябва да работим върху бавните и средноскоростните завои, стабилността на колата, която просто не е достатъчно добра, и малко върху скоростта на правите. Ако можем да оправим това, тогава много неща ще бъдат решени.“

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Още от квалификацията беше видно, че Макларън няма да бъде в борбата за подиум, а след старта на състезанието нито Норис, нито Пиастри успяха да се борят с лидерите.

В неделя Норис се оказа в битка с изненадващия носител на полпозишън Пиер Гасли от Алпин, след като французинът беше изпреварен от водещото трио.

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„Това, което реши състезанието ми, беше, че всеки път губех време спрямо пилотите отпред и нямах въздушна струя, така че когато се борех с Пиер, загубихме две секунди и изгубих разликата с момчетата пред мен“, каза Норис.

„Бавно ги настигах, но щом се озовахме в чист въздух, бяхме шокиращо бавни. Темпото ни беше просто ужасяващо. Имахме нужда някой да ни тегли, за да можем да се конкурираме. Тогава бяхме на по-равностойно ниво в сравнение с тях. Но съм изумен от темпото на Мерцедес."

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Снимки: Gettyimages