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Монтоя посочи къде е бил шансът за победа на Ръсел на "Монца"

  • 8 сеп 2026 | 13:02
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Бившият пилот от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя смята, че от Мерцедес са компрометирали Гран При на Италия за Джордж Ръсел, като не са прибрали и двамата си пилоти в бокса по време на виртуалната кола за сигурност.

Мерцедес постигна двойна победа на „Монца“, водена от местния герой Андреа Кими Антонели, който потегли от 19-о място на старта, за да стане първият италиански победител на пистата от 1966 г. насам. Ръсел обаче контролираше началните етапи на състезанието и беше основен кандидат за победата, преди виртуалната кола за сигурност в средата на надпреварата да промени развоя.

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Британецът, който водеше в този момент, беше оставен на пистата, докато Антонели влезе в бокса. Италианецът успя да си пробие път напред и изпревари Ръсел за победата.

В предаването на Ф1 ТВ след състезанието Монтоя заяви, че Мерцедес е трябвало да даде приоритет на Ръсел при спирането в бокса.

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„Той водеше и трябваше да има предимство при спирането в бокса. Когато се появи виртуалната кола за сигурност, в този момент е по-бързо да спреш, отколкото да останеш на пистата. Трябваше да го приберат, трябваше да направят двойно спиране и той щеше да излезе пред Антонели“, обясни колумбиецът.

„Не казвам, че Антонели пак нямаше да го настигне и да спечели състезанието, но щеше да се получи наистина оспорвана битка, каквато видяхме по-рано. Щеше да бъде много готино състезание за всички нас в края.“

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Шефът на отбора Тото Волф коментира твърденията, че стратегията на базирания в Бракли тим е облагодетелствала Антонели, но така и не успя да даде разумно обяснение защо Ръсел е бил ощетен.

„Стратегията с две спирания беше най-добрата, но ние не мислехме, че е така, така че всъщност това беше добре за него - обясни Волф за състезанието на италианеца пред Sky Sport F1 в неделя. - Нямаше нищо, което да спре Антонели. Джордж се бореше с износени гуми накрая, така че съм наистина щастлив от двойната победа.“

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На въпрос дали е имало други варианти за Ръсел, Волф добави: „Не, Джордж беше с твърдите гуми и трябваше да караме със стратегия с едно спиране, така че нямаше шанс.“

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Снимки: Gettyimages

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