Райконен-младши влиза в програмата на Ред Бул?

Синът на световния шампион във Формула 1 за 2007 година Кими Райконен - Робин, влиза в програмата за млади пилоти на Ред Бул. Това стана ясно на „Монца“ и идва след обясненията на Джино Росато от края на август, че скоро ще има важни промени в кариерата на 11-годишния картинг пилот.

Все още това не е официално потвърдено, но във финландската преса в началото на тази седмица се появиха информации, че Райконен-младши ще е част от състезателната академия на Ред Бул, където сега №1 е лидерът във Формула 2 Никола Цолов.

🚨 Red Bull are reportedly set to sign Robin Raikkonen for their Driver Academy



A formal announcement is expected soon.



[@Racingnews365] pic.twitter.com/OiQQWe2RKU — RBR Daily (@RBR_Daily) September 6, 2026

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Кими Райконен, съпругата му Минту и Робин се появиха в падока на „Монца“ през уикенда и прекараха много време в бокса на Рейсинг Булс, като Кими проведе и дълъг разговор с Лоран Мекис.

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През уикенда на „Монца“ пристигнаха и представители на топ мениджмънта на Ред Бул, включително отговарящият за инвестициите на компанията в моторните спортове Оливър Минцлаф.

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Снимки: Imago