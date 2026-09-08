Хамилтън след "Монца": Аз не се състезавам мръсно

Трябва ли тифозите да се тревожат след случилото се между Люис Хамилтън и Шарл Леклер на „Монца“?

Люис Хамилтън даде да се разбере, че феновете на Ферари нямат причина да се притесняват от привидно нарастващото напрежение между него и съотборника му Шарл Леклер. Той заяви позицията си и прехвърли отговорността на Шарл и на тима.

Contact between the Ferraris! 👀



Lewis and Charles fight for track position at the race start #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OwEzhHZdif — Formula 1 (@F1) September 7, 2026

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Пред пълните трибуни на „Монца“ в неделя Хамилтън и Леклер се озоваха в центъра на вниманието по неправилните причини и трябваше да отговарят на въпроси за отношенията им, след като се удариха на пистата.

Стартирайки от благоприятните трета и четвърта позиция на стартовата решетка, Леклер и Хамилтън влязоха в битка още на първия шикан „Ретифило“. Лек контакт изпрати Хамилтън в чакъла, което го срина до 10-о място в класирането и доведе до задълбочен анализ кой от пилотите е виновен.

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Малко по-късно уикендът на Леклер приключи драматично, след като претърпя тежка катастрофа с претоварване 60G на завоя „Параболика“. Що се отнася до Хамилтън, седемкратният шампион във Формула 1 завърши на сравнително скромното шесто място, най-вече защото отборът реши да не сменя гуми по време на виртуална кола за сигурност, въпреки че британецът се беше оплакал от износването на своите гуми „Пирели“ няколко обиколки по-рано.

Запитан дали тифозите трябва да се притесняват от начина, по който той и Леклер се състезават, особено след като Хамилтън се оплака, че не е получил преференциално отношение на предишната Гран при на Нидерландия, 41-годишният пилот заяви следното пред медиите.

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„Аз не се състезавам мръсно. Винаги съм се състезавал чисто и честно и винаги съм оставял място, така че не мисля, че трябва да се притесняват за мен. Дойдох в отбора и се опитах да уважавам пространството и определено да не излагам тима на опасност, и стоя зад това. Това е всичко, което мога да кажа от моя страна. Трябва да говорите с Фред Васьор за другата страна и за решенията, които можехме да вземем, но аз ще продължа да настоявам и да се опитвам да извлека повече от отбора, от колата ни и от инженерите в дизайна и всичко останало.“

В крайна сметка Хамилтън се оказа безсилен срещу болидите с мотори на Мерцедес, като четири от петте коли, които завършиха пред него, използваха задвижващи системи на германския производител.

Единствено Макс Верстапен от Ред Бул наруши доминацията в челната петица, като нидерландският пилот завърши зад двойната победа на Мерцедес, начело с Андреа Кими Антонели, докато дуото на Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри – заеха четвърто и пето място.

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Дори Пиер Гасли от Алпин, който изуми всички във Формула 1, стартирайки от полпозишън, завърши само на три секунди зад Хамилтън на седма позиция.

Като се изключи потенциалното спиране за гуми по време на виртуалната кола за сигурност, шестото място беше най-доброто, което Хамилтън можеше да постигне.

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Описвайки случилото се между него и Леклер като „много лошо за отбора“, той добави: „Очевидно това ни върна много назад в класирането. След това се опитах да се съвзема и бях в битката, справях се добре. Сцеплението беше добро и като цяло колата се усещаше прилично в завоите.“

„Но на правите те просто се откъсваха. Знаехме, че са бързи на правите, но беше наистина умопомрачително колко бързи бяха – мощността на Мерцедес. Това нещо просто продължава да дърпа, и да дърпа, и да дърпа.“

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Снимки: Gettyimages