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Милър-Макинтайър след мача със Звезда: Всички ми липсват, миналата година бяхме като семейство

  • 7 сеп 2026 | 18:15
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Милър-Макинтайър след мача със Звезда: Всички ми липсват, миналата година бяхме като семейство

Българският национал Коди Милър-Макинтайър замени червено-белия екип на Цървена звездa с този на Олимпиакос. За първи път игра срещу бившия си отбор и не му беше лесно.

"Беше странно, но винаги се радвам да видя всички хора от отбора – от треньорите в щаба и играчите, до физиотерапевтите и всички останали. Те са моето семейство, така че е наистина хубаво да ги видя отново."

Не скри кой му липсва най-много.

"Всички, честно казано. Разбира се, липсва ми Калинич и неговата позитивна лудост. Но наистина всички ми липсват. Миналата година бяхме като семейство."

Не можеше да предположи, че Никола Калинич ще се оттегли това лято.

"Не. През лятото разговаряхме в Майорка и имахме наистина хубава вечеря заедно, така че вече някак си разбрах, че това може да се случи. Но мисля, че това е страхотно за него – нова роля, нова енергия. И мисля, че с времето ще бъде много добър треньор."

В крайна сметка Милър-Макинтайър говори за амбициите на Звезда, както и за треньора Ибон Наваро.

"Преди всичко, те имат страхотен треньор, Ибон. Той знае какво мисля за него. С неговата енергия и това, което прави в отбора, начина, по който събира отбора и успява да накара всички наистина да се фокусират върху целта, а именно победата, вместо върху индивидуалността, те имат наистина голям потенциал – по-голям, отколкото мнозина мислят. Той свърши страхотна работа в Малага през няколкото години, докато беше там. Познавам го, той е много амбициозен и знам, че ще тласка отбора и играчите да бъдат най-добрата версия на себе си във всеки един момент."

Снимка: Олимпиакос - Фейсбук

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