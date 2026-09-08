ОФК Костинброд си избра треньор, раздели се с трима

Найден Спасов е новият старши треньор на мъжкия отбор на ОФК Костинброд. Той работеше досега в детско-юношеската школа на клуба. Спасов поема тима от Росен Крумов, председател на Управителния съвет на клуба. Шефът на ОФК Костинброд водеше отбора от треньорската скамейка след 20 август, когато последния старши треньор Валентин Валентинов подаде оставка след загубата от Балкан (Ботевград) в турнира за купата на България.

Междувременно костинбродския тим се раздели по взаимно съгласие с футболистите Дани Младенов, Деян Христов и Димитър Илиев. От клуба изказват благодарност, че изтъкнати футболисти като тримата са играли за ОФК Костинброд.

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