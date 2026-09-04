Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. ОФК Костинброд сформира дублиращ отбор

ОФК Костинброд сформира дублиращ отбор

  • 4 сеп 2026 | 18:02
  • 237
  • 0
ОФК Костинброд сформира дублиращ отбор

ОФК Костинброд се похвали с втори отбор. Той ще се състезава в „А“ Областна група София – област. За първи път в историята си, „сините“, те ще имат дублиращ състав, в който ще играят футболисти между 14 и 20 години. Старши треньор ще е Найден Спасов, а негов помощник – Георги Иванов.

Целта да се обиграват по-младите футболисти и да може някой от тях да влезе в първия отбор, уточни Росен Крумов, председател на Управителния съвет на клуба.

Дебютът на ОФК Костинброд II е на 6-ти септември, неделя от 18:00 часа, когато ще гостува на Сините орли (Своге) в двубой от първия кръг на първенството. Дубълът ще играе домакинските мачове през сезон 2026-2027 година на стадион „Георги Бенковски“ в Костинброд.

Снимка: ofckostinbrod.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

Спартак - ЦСКА променя движението във Варна

  • 4 сеп 2026 | 15:31
  • 1815
  • 1
Пастор: Направихме страхотна кампания в Лига Европа, предстои ни дълъг сезон с много цели

Пастор: Направихме страхотна кампания в Лига Европа, предстои ни дълъг сезон с много цели

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 1119
  • 6
Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 15253
  • 45
Диниш Алмейда тренира с ЦСКА

Диниш Алмейда тренира с ЦСКА

  • 4 сеп 2026 | 15:13
  • 2001
  • 0
"Червени сърца": На обръщайте внимание на гръмогласните, заедно ще направим ЦСКА шампион

"Червени сърца": На обръщайте внимание на гръмогласните, заедно ще направим ЦСКА шампион

  • 4 сеп 2026 | 15:13
  • 1860
  • 15
Георги Боянов говори за футбол пред Sportal.bg: ЦСКА има класа, която тепърва ще показва

Георги Боянов говори за футбол пред Sportal.bg: ЦСКА има класа, която тепърва ще показва

  • 4 сеп 2026 | 15:11
  • 3990
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

Теодор Салпаров с подробности за голямото шоу на своя бенефис

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 4658
  • 12
Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

Официално: ЦСКА изпрати ненужно крило в САЩ

  • 4 сеп 2026 | 17:07
  • 4278
  • 12
11-те на Септември и Ботев (Враца)

11-те на Септември и Ботев (Враца)

  • 4 сеп 2026 | 17:48
  • 1623
  • 0
Никола Цолов ще стартира двете състезания на "Монца" от третата редица

Никола Цолов ще стартира двете състезания на "Монца" от третата редица

  • 4 сеп 2026 | 16:36
  • 9261
  • 6
Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

Фенове посрещнаха ЦСКА във Варна, Сенси получи сувенир

  • 4 сеп 2026 | 16:46
  • 10522
  • 36
Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

Веласкес преди ЦСКА 1948: Трбява да направим много добър мач, ако искаме да победим

  • 4 сеп 2026 | 15:21
  • 15253
  • 45