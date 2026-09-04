ОФК Костинброд сформира дублиращ отбор

ОФК Костинброд се похвали с втори отбор. Той ще се състезава в „А“ Областна група София – област. За първи път в историята си, „сините“, те ще имат дублиращ състав, в който ще играят футболисти между 14 и 20 години. Старши треньор ще е Найден Спасов, а негов помощник – Георги Иванов.

Целта да се обиграват по-младите футболисти и да може някой от тях да влезе в първия отбор, уточни Росен Крумов, председател на Управителния съвет на клуба.

Дебютът на ОФК Костинброд II е на 6-ти септември, неделя от 18:00 часа, когато ще гостува на Сините орли (Своге) в двубой от първия кръг на първенството. Дубълът ще играе домакинските мачове през сезон 2026-2027 година на стадион „Георги Бенковски“ в Костинброд.

Снимка: ofckostinbrod.com

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