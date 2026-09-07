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Росен Крумов: Подходихме лежерно и малките ни надиграха

  • 7 сеп 2026 | 12:45
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Росен Крумов: Подходихме лежерно и малките ни надиграха

Септември II (София) надигра в Костинброд едноименния тим с 3:1. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига.

Дубълът на Септември (София) бие в Костинброд
Дубълът на Септември (София) бие в Костинброд

Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд коментира пред клубни сайт.

„Нашите футболисти подходиха лежерно и малките ни надиграха. Преди двубоя говорихме да се влезе по-здраво, по-силно, но влязохме слабо. Съперникът започна, както подобава, вкара ни един гол с подаване зад гърба на защитата, после допуснахме още един гол, при който изобщо не беше атакуван противниковият състезател. Не е толкова страшно, ще се оправим“.

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