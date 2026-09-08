Хърватската легенда Ракитич посочи своя фаворит в ШЛ

Иван Ракитич отговори на въпрос кои са фаворитите за спечелване на титлата в предстоящото издание на Шампионска лига. Бившият национал на Хърватия и халф на Барселона смята, че именно каталунците са един от клубовете с най-сериозни шансове за триумф в Лигата.

"Вярвам, че това може да е годината на Барселона. Всичко върви гладко под ръководството на Ханзи Флик. Той е страхотен треньор. Пари Сен Жермен е сила, с която отново ще трябва да се съобразяваме, въпреки че имаха слаб старт на сезона. Разбира се, Реал Мадрид и Байерн също са сред фаворитите за титлата в Шампионската лига. Английските отбори също си струва да се следят", каза 38-годишният Ракитич, цитиран от "Скай Спортс".



Той игра в Барса между 2014 и 2020 година, печелейки четири титли в Примера дивисион, четири купи на страната, един трофей в Шампионската лига, една Суперкупа на Европа и един път световната клубна купа.

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