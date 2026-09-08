Даниеле Сантарели: Извървяхме много труден път, но свършихме страхотна работа

Селекционерът на Италия Даниеле Сантарели отпразнува европейската титла, спечелена от Турция след победата с 3:2 гейма над Италия, пред публиката в Истанбул. В интервю пред авторитетния сайт Volleyball.it треньорът подчертава стойността на извървяния път и споделя, че почти изненадващо е разбрал класирането за Игрите в Лос Анджелис 2028.

"Ако ме бяха попитали как искам да завърши това Европейско първенство, щях да кажа така. 3:2 гейма срещу Италия беше справедлив завършек, красива битка срещу много силен отбор."

За хода на финала: "В първия гейм Италия показа цялата си стойност. Бяхме много нервни, почти невъзможни за гледане: посрещахме зле, бяхме извън ритъм, не бяхме много подредени, а нервни. Цялото напрежение беше върху нас, защото играехме у дома и искахме да спечелим."

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"Италия държеше ситуацията под контрол, после няколко топки промениха нещата. Съперникът направи грешки и станахме по-агресивни, дори в атака. Оттам нататък играта тръгна по друг начин."

"В третия гейм не очаквах този фалстарт, според мен главно заради нашия начален удар. В четвъртата част обаче кой би очаквал такова нещо? Имахме почти десет точки преднина и изглеждаше като фотокопие на гейма, в който Италия ни доминираше. После се върнаха."

"Направихме две или три впечатляващи защити в много дълго и смело разиграване. Япрак влезе, въпреки че игра много малко, Дерия в зона 5 защити невероятна топка. Спечелихме много дълги битки и това означава, че отборът имаше желание да се бие."

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"Беше красиво. Днес е магически ден за мен, за моя отбор и за тази федерация. Да спечелиш европейското първенство у дома, срещу толкова силна Италия, не беше никак лесно."

"Изправихме се срещу почти всички най-силни отбори"

Сантарели подчертава трудността на пътя: "Срещнахме Германия, Полша, Словения, отново Германия, Сърбия на полуфиналите и Италия на финала. Липсваше само Нидерландия. Беше много труден път и мисля, че свършихме страхотна работа."

За треньора това е още едно лято, което ще помни: "Много съм горд. Беше още едно магическо лято, едно от онези, които вероятно ще ми е трудно да забравя. Казах го и през 2023 г., тогава някои неща изглеждат неповторими, но вместо това все пак се случват."

"Олимпийска квалификация? Дори не бях мислил за това."

Победата носи и директно класиране за Игрите в Лос Анджелис 2028, но Сантарели признава, че практически не е мислил за това по време на турнира. "Кълна се: мислех за трофея, не за олимпийската квалификация. В края на мача някой от щаба дойде и ми каза, че сме се класирали за Лос Анджелис и си помислих: "О, Боже, реалност е." Не бях мислил за това."

"Страхотно е, защото ще ни позволи да планираме следващите лета, както пожелаем. Ще трябва да го обмислим внимателно. Лигата на нациите е много важна и със сигурност състезателките ще използват това, за да поискат почивка, но оценките ще направим по-късно."

Сантарели обаче не иска да решава нищо за момента: "Ще помисля спокойно, но не сега. Ще взема решение след няколко дни."

"Сега трябва главата ми да си почине"

След толкова интензивен международен сезон, Сантарели вече очаква с нетърпение да се върне в клубния си тим. "Може би ще имам четири или пет дни почивка, дори не знам. Ще трябва да отидем в Анкара, при Ердоган, така че дните на истинска почивка няма да са много".

"Ще се опитам най-вече да си почина психически, защото трябва да презаредя батериите".

Тогава мисълта вече отива към Конеляно: "Моят клуб, моите момичета и щабът ми работят много добре. Следя ги и съм доволен от начина, по който вървят. Част от мен е уморена, защото това Европейско първенство беше много дълго, но също така съм щастлив да се върна при момичетата си."

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