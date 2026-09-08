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Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
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  3. Даниеле Сантарели: Извървяхме много труден път, но свършихме страхотна работа

Даниеле Сантарели: Извървяхме много труден път, но свършихме страхотна работа

  • 8 сеп 2026 | 13:57
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Селекционерът на Италия Даниеле Сантарели отпразнува европейската титла, спечелена от Турция след победата с 3:2 гейма над Италия, пред публиката в Истанбул. В интервю пред авторитетния сайт Volleyball.it треньорът подчертава стойността на извървяния път и споделя, че почти изненадващо е разбрал класирането за Игрите в Лос Анджелис 2028.

"Ако ме бяха попитали как искам да завърши това Европейско първенство, щях да кажа така. 3:2 гейма срещу Италия беше справедлив завършек, красива битка срещу много силен отбор."

За хода на финала: "В първия гейм Италия показа цялата си стойност. Бяхме много нервни, почти невъзможни за гледане: посрещахме зле, бяхме извън ритъм, не бяхме много подредени, а нервни. Цялото напрежение беше върху нас, защото играехме у дома и искахме да спечелим."

Турция защити европейската си титла след невероятна драма срещу Италия
Турция защити европейската си титла след невероятна драма срещу Италия

"Италия държеше ситуацията под контрол, после няколко топки промениха нещата. Съперникът направи грешки и станахме по-агресивни, дори в атака. Оттам нататък играта тръгна по друг начин."

"В третия гейм не очаквах този фалстарт, според мен главно заради нашия начален удар. В четвъртата част обаче кой би очаквал такова нещо? Имахме почти десет точки преднина и изглеждаше като фотокопие на гейма, в който Италия ни доминираше. После се върнаха."

"Направихме две или три впечатляващи защити в много дълго и смело разиграване. Япрак влезе, въпреки че игра много малко, Дерия в зона 5 защити невероятна топка. Спечелихме много дълги битки и това означава, че отборът имаше желание да се бие."

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"Беше красиво. Днес е магически ден за мен, за моя отбор и за тази федерация. Да спечелиш европейското първенство у дома, срещу толкова силна Италия, не беше никак лесно."

"Изправихме се срещу почти всички най-силни отбори"

Сантарели подчертава трудността на пътя: "Срещнахме Германия, Полша, Словения, отново Германия, Сърбия на полуфиналите и Италия на финала. Липсваше само Нидерландия. Беше много труден път и мисля, че свършихме страхотна работа."

За треньора това е още едно лято, което ще помни: "Много съм горд. Беше още едно магическо лято, едно от онези, които вероятно ще ми е трудно да забравя. Казах го и през 2023 г., тогава някои неща изглеждат неповторими, но вместо това все пак се случват."

"Олимпийска квалификация? Дори не бях мислил за това."

Победата носи и директно класиране за Игрите в Лос Анджелис 2028, но Сантарели признава, че практически не е мислил за това по време на турнира. "Кълна се: мислех за трофея, не за олимпийската квалификация. В края на мача някой от щаба дойде и ми каза, че сме се класирали за Лос Анджелис и си помислих: "О, Боже, реалност е." Не бях мислил за това."

"Страхотно е, защото ще ни позволи да планираме следващите лета, както пожелаем. Ще трябва да го обмислим внимателно. Лигата на нациите е много важна и със сигурност състезателките ще използват това, за да поискат почивка, но оценките ще направим по-късно."

Сантарели обаче не иска да решава нищо за момента: "Ще помисля спокойно, но не сега. Ще взема решение след няколко дни."

"Сега трябва главата ми да си почине"

След толкова интензивен международен сезон, Сантарели вече очаква с нетърпение да се върне в клубния си тим. "Може би ще имам четири или пет дни почивка, дори не знам. Ще трябва да отидем в Анкара, при Ердоган, така че дните на истинска почивка няма да са много".

"Ще се опитам най-вече да си почина психически, защото трябва да презаредя батериите".

Тогава мисълта вече отива към Конеляно: "Моят клуб, моите момичета и щабът ми работят много добре. Следя ги и съм доволен от начина, по който вървят. Част от мен е уморена, защото това Европейско първенство беше много дълго, но също така съм щастлив да се върна при момичетата си."

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