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Мелиса Варгас MVP на ЕвроВолей 2026

  • 6 сеп 2026 | 22:05
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Звездата на новия-стар европейски шампион Турция Мелиса Варгас беше обявена за Най-полезна състезателка (MVP) на завършилото преди броени минути ЕвроВолей 2026.

Турция защити европейската си титла след невероятна драма срещу Италия
Турция защити европейската си титла след невероятна драма срещу Италия

Турция успя да защити титлата си след невероятна петгеймова драма срещу олимпийския и световен шампион Италия с 3:2 в големия финал в Истанбул.

26-годишната натурализирана кубинка печели приза за MVP за втори пореден път след ЕвроВолей 2023.

Освен това Турция прибра още 5 индивидуални награди след края на шампионата на Стария континент - Мелиса Варгас като най-добър диагонал, Дерия Чебечоолу като една от двете най-добри посрещачки, Зехра Гюнеш като най-добра централна блокировачка, Джизем Йорге като най-добро либеро и Даниеле Сантарели като най-добър треньор на турнира.

Сребърните медалистки от Италия взеха два приза - на Алесиа Орро като най-добра разпределителка и Мириам Сила като една от двете най-добри посрещачки.

Сърбия се справи с Полша и грабна бронзовите медали
Сърбия се справи с Полша и грабна бронзовите медали

Сърбия, която завоюва бронзовите отличия, пък получи само една индивидуална награна - Хена Куртагич като втората най-добра централна блокировачка.

Идеалният отбор на ЕвроВолей 2026 за жени:

Най-полезна състезателка (MVP): Мелиса Варгас (Турция)

Най-добра разпределителка: Алесиа Орро (Италия)

Най-добър диагонал: Мелиса Варгас (Турция)

Най-добри посрещачки: Мириам Сила (Италия), Дерия Чебечоолу (Турция)

Най-добри централни блокировачки: Хена Куртагич (Сърбия), Зехра Гюнеш (Турция)

Най-добро либеро: Джизем Йорге (Турция)

Най-добър треньор: Даниеле Сантарели (Турция)

Снимки: CEV.EU

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