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Елизара Янева показа страхотен характер в Анталия

  • 7 сеп 2026 | 20:29
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Елизара Янева показа страхотен характер в Анталия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева показа страхотен характер и се класира за втория кръг на основната схема на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 000 долара.

Първата ракета на България изоставаше с 2:5 в третия решителен сет, но успя да направи обрат и да победи с 6:1, 1:6, 7:6(4) Вероника Фалковска (Полша) за два часа и 16 минути на корта.

Поставената под номер 5 Янева спечели убедително първия сет с 6:1, но загуби втория със същия резултат, за да се стигне до невероятна драма в третия сет. В него българката допусна пробив още в първия гейм, а след като още веднъж загуби подаването си, изостана с 2:5. Това обаче не пречупи 19-годишната Янева, която направи обрат до 6:5 в своя полза, като при 4:5 успя да спаси три мачбола в полза на полякинята. При 6:5 българката на свой ред изпусна един мачбол, след което се стигна до тайбрек. В него Янева поведе с 6:3 точки и, след като пропусна още един мачбол, триумфира с крайното 7:4.

Елизара Янева заработи 15 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под номер 166. Следващата ѝ съперничка ще бъде 26-годишната Жибек Куламбаева (Казахстан).

По-рано днес друга националка на България – Росица Денчева, постигна втората си победа в квалификациите и се класира за основната схема. Денчева спечели с 6:1, 6:4 срещу номер 359 в световната ранглиста Мириана Тона (Италия), а вчера победи убедително и Аделина Лачинова (Латвия) с 6:4, 6:0.

Росица Денчева влезе в основната схема на силен турнир в Анталия
Росица Денчева влезе в основната схема на силен турнир в Анталия

В първия кръг на основната схема Денчева ще играе утре срещу 27-годишната представителка на домакините Ипек Йоз. Двете имат една среща помежду си, която българката спечели през април тази година с 6:4, 6:0 на турнир в Санта Маргерита ди Пула (Италия). С този успех Денчева заработи 6 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е номер 280.

Росица Денчева ще вземе участие и в надпреварата на двойки. Българката и Мариана Дражич (Хърватия) ще играят в първия кръг срещу италианките Федерика Урджези и Аурора Зантедески.

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