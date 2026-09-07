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Росица Денчева влезе в основната схема на силен турнир в Анталия

  • 7 сеп 2026 | 16:26
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Росица Денчева влезе в основната схема на силен турнир в Анталия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева преодоля квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара. Втората поставена в пресявките Денчева се наложи над шестата в схемата Мириана Тона (Италия) с 6:1, 6:4 за час и 20 минути игра.

Българската тенисистка бе убедителна, след като взе първия сет за по-малко от половин час със серия от четири поредни гейма в края. Росица Денчева поведе с 4:1 във втория сет, допусна изравняване за 4:4, но спечели следващите два гейма и приключи двубоя при 6:4 в своя полза, за да намери място в основната схема.

Росица Денчева стартира с успех в квалификациите на турнир в Анталия
Росица Денчева стартира с успех в квалификациите на турнир в Анталия

С този успех българката заработи 6 точки за световната ранглиста, в която заема 280-то място. Денчева прави отличен сезон и това доведе до изкачването й в топ 300. От началото на годината тя спечели две титли на сингъл, а през август стигна до полуфиналите на силен турнир в Сърбия. Росица ще участва и в надпреварата на двойки, където си партнира с хърватката Мариана Дражич.

По-късно днес, директно от първия кръг на основната схема, започва участието си и водещата ракета на България в женския тенис Елизара Янева, която е пета поставена. Янева ще се изправи срещу Вероника Фалковска от Полша.

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