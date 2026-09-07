Фиорентина показа изхода на "Артемио Франки" на Гросо

Фиорентина взе решение да уволни треньора си Фабио Гросо след загуби в първите три мача от сезона в Серия А. Според информациите в основата на решението е и напрежение между него и директора Фабио Паратичи.

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026

„Виолетовите“ определено имаха тежък старт на кампанията, като бяха разгромени с 0:4 от Рома, загубиха с 0:3 у дома от новака Фрозиноне и отстъпиха с 1:2 отново пред собствена публика на Торино през последния уикенд.

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Последният резултат се оказа решаващ, като след него се появиха и слухове за нарастващо напрежение между директора Паратичи и треньора.

Гросо пое поста едва през лятото след силен период начело на Сасуоло и бе подкрепен със сериозни инвестиции на трансферния пазар.

Въпреки това, с изключение на победата с 4:1 в Купата на Италия над Беневенто, резултатите не бяха задоволителни.

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Това е втори пореден сезон, в който тосканците уволняват своя треньор още в първия месец от кампанията. Стефано Пиоли също беше освободен по същото време миналата година, а след това тимът се замеси в битката за оцеляване.



В следващия кръг Фиорентина ще бъде гост на друг от новаците Венеция, като този мач предстои на 11 септември (петък), но все още не е ясно с кой треньор отборът от Емилия-Романа ще продължи начело.

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