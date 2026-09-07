Фиорентина връща треньор, който махна преди три месеца

Ръководството на Фиорентина е избрало Паоло Ваноли да бъде назначен за старши треньор на тима. Според италиански медии “виолетовите” вече са постигнали споразумение с него. Вчера клубът уволни Фабио Гросо след трагичното представяне на отбора в първенството.
Гросо стартира във Флоренция с победа за Купата на Италия срещу Беневенто, но след това последваха три поредни загуби в Серия А, две от тях домакински. Особено болезнено бе поражението с 0:3 от Фрозиноне на “Артемио Франки”, което беше в деня, в който клубът празнуваше своята 100-годишнина.
Миналия сезон Ваноли замени Стефано Пиоли през ноември 2025 г. и успя да спаси Фиорентина от изпадане. Въпреки това клубът реши да не удължи договора и назначи Гросо. След като купи играчи за над 130 милиона евро през лятото, надеждите бяха за по-различен сезон, но слабото начало доведе до бърза треньорска смяна.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google