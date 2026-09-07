Треньорът на Аугсбург снимал за спомен класирането в Бундеслигата

След два кръга от началото на сезона Аугсбург оглавява временното подреждане в Бундеслигата за първи път в историята на клуба, а старши треньорът Мануел Баум намери начин да запази момента.

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„Направих скрийншот на класирането, за да го имам винаги на телефона си“, заяви Баум след победата с 4:1 над Айнтрахт (Франкфурт) в неделя.

Треньорът е наясно, че това е само моментна снимка, но коментира, че „ние, хората, всички живеем за такива моменти. Когато се срещнем отново след няколко години, всички ще си казваме, че Аугсбург някога е бил на върха на класирането. Мисля, че е добре да се насладим на това за един ден.“

Вратарят Фин Дамен също подчерта, че това е специален момент за клуба. „За по-голямата част от нашия отбор мисля, че това е първият път, така че в този смисъл е нещо специално. В същото време, разбира се, можем да гледаме на ситуацията в перспектива: Това е едва вторият мач за сезона и знаем, че няма автоматично да остане така“, каза Дамен, цитиран от агенция ДПА.

„Но този старт показва, че работихме усилено в предсезонната подготовка. Искаме да запазим този импулс възможно най-дълго“, добави вратарят.

Аугсбург събра 6 точки в актива си, колкото имат още Фрайбург, Борусия (Дортмунд) и дебютанта Елверсберг, но води по голова разлика. „Това е красотата на футбола. Никой не би очаквал такъв резултат след първото полувреме“, призна Мануел Баум, чийто тим изоставаше, но отбеляза четири гола през второто полувреме.

„Бяхме твърде плахи и Айнтрахт (Франкфурт) имаше доста шансове. Но нашият отбор вярва в себе си и това се видя след почивката“, завърши Баум.

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