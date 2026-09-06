Аугсбург разпиля Айнтрахт във Франкфурт и сложи край на впечатляващо постижение на Байерн

Аугсбург продължи летящия си старт в Бундеслигата и записа втора победа с три гола разлика. След като баварският тим победи убедително Шалке с 3:0, сега отборът на Мануел Баум разби с 4:1 като гост Айнтрахт (Франкфурт) в мач от 2-рия кръг на първенството. И четирите гола за Аугсбург паднаха през втората част, след като Айнтрахт поведе през първото полувреме и пропусна да увеличи преднината си, за което и плати скъпо.

Така баварският тим вече е със 6 точки и излезе начело във временното класиране с впечатляващата голова разлика 7:1. По този начин след цели 67 поредни кръга, в които Байерн (Мюнхен) бе лидер в Бундеслигата след изиграването на всички срещи, сега водачът в германския елит вече е друг - и то отново от Бавария. Айнтрахт пък остава само с 1 спечелена точка.

Айнтрахт откри още в 6-ата минута, когато Юнес Ебнуталиб центрира отляво, а Йонатан Буркарт засече с глава и прати топката в мрежата на Фин Дамен - 1:0. Пет минути по-късно Джан Узун можеше и да удвои, но стражът на Аугсбург успя да спаси удара му. Дамен спаси в 28-ата минута и шут на Рафаел Ониедика, а десетина минути стражът отрази и шута на излезлия сам срещу него Еннуталиб. Най-добрата възможност за Аугсбург пък бе в края на първата част, когато Фабиан Рийдер стреля опасно от пряк свободен удар, който мина с малко встрани.

67 – Mit dem FC Augsburg steht erstmals seit dem 2. Spieltag 2024/25 ein anderes Team als der FC Bayern nach Abschluss eines Bundesliga-Spieltags an der Tabellenspitze (damals Heidenheim).



Dazwischen hatten die Bayern 67 BL-Spieltage in Folge als Spitzenreiter beendet.… pic.twitter.com/4VxbiZHscF — OptaFranz (@OptaFranz) September 6, 2026

Само в рамките на 120 секунди в началото на второто полувреме обаче гостите от Бавария успяха да осъществят пълен обрат. В 46-ата минута центриране отдясно намери Арийон Ибрахимович. Привлеченият под наем от Байерн играч стреля с глава, а топката рикошира в бранителя на Айнтрахт Елиас Баум и влетя в мрежата на Ноа Атуболу - 1:1. Още в следващата атака Аугсбург излезе напред. Пак Ибрахимович беше в основата на попадението, като отправи удар. Атуболу обаче не се намеси никак добре, а Робин Фелхауер бе най-бърз и с добавка направи обрата пълен - 1:2.

В 65-ата минута Аугсбург окончателно подпечата успеха си. Току-що влезлият Алексис Клод-Морис напредна и с красив изстрел направи резултата 1:4. Крайното 1:4 бе оформено с друго хубаво попадение, като точен бе Фабиан Рийдер след впечатляващ пряк свободен удар.

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Снимки: Imago