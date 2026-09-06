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Росица Денчева стартира с успех в квалификациите на турнир в Анталия

  • 6 сеп 2026 | 16:26
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Росица Денчева стартира с успех в квалификациите на турнир в Анталия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева стартира с успех в квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите УТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната плевенчанка, втора поставена в схемата на пресявките, се наложи срещу Аделина Лачинова (Латвия) с 6:4, 6:0 за час и 21 минути.

В първия сет Денчева поведе с 5:0, но допусна латвийката да върне и двата пробива, като в това време изпусна четири сетбола и се стигна до резултат 5:4. Тогава българката осъществи по труден начин нов пробив след още три нереализирани сетбола, но в крайна сметка си спечели аванс в общия резултат.

Втората част премина изцяло под диктовката на втората ракета на България, която не даде нито един гейм на Лачинова.

С този успех българката заработи 4 точки за ранглистата на УТА, както и 800 долара от наградния фонд на надпреварата.

Следващата съперничка на Росица Денчева в квалификациите ще бъде победителката от мача с участието на друга националка на България - Денислава Глушкова, която по-късно днес ще излезе срещу шестата поставена Мириана Тона (Италия).

Директно от основната схема ще стартира първата ракета на страната - Елизара Янева, като пета поставена в основната схема, срещу Вероника Фалковска (Полша).

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