Иван Станчев: Важното е, че публиката ръкопляскаше и се радваше на шоуто

Волов Шумен 2007 разгроми гостуващия му Фратрия II (Варна) с 9:0 и се изкачи на върха. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 прегази дубъла на Фратрия

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„При такъв резултат, каквото и да се каже, може да не бъде достатъчно. Той говори сам за себе си. Това беше най-малкото, с което можехме да спечелим. Имахме тотално превъзходство. Съперникът е млад отбор, който се опита да играе отворено, да атакува. Явно идеята им е да се обиграват момчетата, а не да преследват конкретни цели. Нямаха удар към вратата ни. А ние имахме още доста положения. Дори смея да твърдя, че в дадени моменти не направихме това, което можехме да направим. Важното е, че публиката ръкопляскаше и се радваше на шоуто. Запазихме някои от младите играчи за дербито на втория отбор. Можехме да ги използваме в такъв двубой, но е важен сблъсъкът на дублиращия отбор, тъй като е и първи кръг. Там ще се борим за влизане в четворката“.

Снимка: ШУМ.БГ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google