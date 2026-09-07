Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Иван Станчев: Важното е, че публиката ръкопляскаше и се радваше на шоуто

Иван Станчев: Важното е, че публиката ръкопляскаше и се радваше на шоуто

  • 7 сеп 2026 | 14:38
  • 204
  • 0
Иван Станчев: Важното е, че публиката ръкопляскаше и се радваше на шоуто

Волов Шумен 2007 разгроми гостуващия му Фратрия II (Варна) с 9:0 и се изкачи на върха. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 прегази дубъла на Фратрия
Волов Шумен 2007 прегази дубъла на Фратрия

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„При такъв резултат, каквото и да се каже, може да не бъде достатъчно. Той говори сам за себе си. Това беше най-малкото, с което можехме да спечелим. Имахме тотално превъзходство. Съперникът е млад отбор, който се опита да играе отворено, да атакува. Явно идеята им е да се обиграват момчетата, а не да преследват конкретни цели. Нямаха удар към вратата ни. А ние имахме още доста положения. Дори смея да твърдя, че в дадени моменти не направихме това, което можехме да направим. Важното е, че публиката ръкопляскаше и се радваше на шоуто. Запазихме някои от младите играчи за дербито на втория отбор. Можехме да ги използваме в такъв двубой, но е важен сблъсъкът на дублиращия отбор, тъй като е и първи кръг. Там ще се борим за влизане в четворката“.

Снимка: ШУМ.БГ

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

  • 7 сеп 2026 | 08:55
  • 9536
  • 11
Дунав и Славия закриват кръг №8 в efbet Лига

Дунав и Славия закриват кръг №8 в efbet Лига

  • 7 сеп 2026 | 07:26
  • 8988
  • 7
Ветеранът Илко Пиргов спаси дузпа и помогна на Асеновец за победа

Ветеранът Илко Пиргов спаси дузпа и помогна на Асеновец за победа

  • 7 сеп 2026 | 04:23
  • 3047
  • 0
Доростол най-сетне вкара, но пак загуби

Доростол най-сетне вкара, но пак загуби

  • 7 сеп 2026 | 04:17
  • 1954
  • 3
Напрежение в "Надежда": феновете побесняха, Делев и Аралица опитаха да ги успокоят

Напрежение в "Надежда": феновете побесняха, Делев и Аралица опитаха да ги успокоят

  • 7 сеп 2026 | 00:48
  • 3818
  • 19
Томас Райс: Заслужавахме да спечелим

Томас Райс: Заслужавахме да спечелим

  • 6 сеп 2026 | 23:46
  • 3237
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 12249
  • 20
ЦСКА се мести на нова база за милиони

ЦСКА се мести на нова база за милиони

  • 7 сеп 2026 | 10:49
  • 31645
  • 98
ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

  • 7 сеп 2026 | 09:59
  • 27502
  • 79
Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

  • 7 сеп 2026 | 13:20
  • 8958
  • 2
Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен отвсякога в Мадрид

Никола Цолов след трудния уикенд на "Монца": Ще се върна по-силен отвсякога в Мадрид

  • 7 сеп 2026 | 11:36
  • 7675
  • 22
Около 20 години по-късно шампион с Лудогорец се завръща на "Олд Трафорд"

Около 20 години по-късно шампион с Лудогорец се завръща на "Олд Трафорд"

  • 7 сеп 2026 | 11:59
  • 11571
  • 2