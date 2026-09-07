Нов треньор в Родопа

Стефан Киков ще бъде част от треньорския щаб на мъжкия отбор на Родопа (Смолян).

Бившият футболист на смолянчани ще се присъедини към екипа на играещия треньор Теодор Стефанов. Като състезател, Киков е обличал екипите на Ботев (Пловдив), Черно море, Сливен, Славия, Шумен, Родопа и гръцкия Докса (Драма). Има над десет години опит в българския футболен елит, където се е изявявал като централен защитник и дефанзивен полузащитник. След края на състезателната си кариера е работил като треньор на млади футболисти. Той притежава UEFA B лиценз, издаден от Българския футболен съюз.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

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