ФК Ямбол вкара само пет пъти на Родопа

В Ямбол, едноименния тим надигра Родопа (Смолян) с 5:1. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига. Домакините пропуснаха да вкарат още толкова. Янаки Панайотов им даде преднина в 19-ата минута. Последваха пропуски, но топката спря във вратата им – Георги Пелтеков изравни, секунди преди почивката. Скоро след нея интригата беше премахната. Хайри Саралиев и Станислав Вълчев разтресоха мрежата на съперника, съответно в 52-а и 57-ата минута. Веднага след това Вълчев уцели гредата. Той коригира мерника си в 78-ата минута – 4:1. Малко след това Велислав Марков също се разписа.

Снимка: fcyambol1915.com

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