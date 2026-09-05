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Левски с осма поредна победа в efbet Лига - на живо след 1:0 срещу ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Хасково
  3. Нерви, червени картони, но без голове в Смолян

Нерви, червени картони, но без голове в Смолян

  • 5 сеп 2026 | 23:52
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Нерви, червени картони, но без голове в Смолян

0:0 приключиха в Смолян, местния Родопа и ОФК Хасково. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана напрегнат двубой, имаше недоволство от съдийството, бяха отстранени трима футболисти. Първият от тях е вратаря на домакините Тодор Малинов, който в 38-ата минута се сблъска с противник. Четвърт час преди края на срещата, Християн Василев от гостите получи втори жълт и червен картон. Накрая пък влезлият като резерва Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим извърши грубо нарушение и беше отстранен.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

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