Родопа се завръща в своя дом – стадион „Септември“

Стадион „Септември“ в Смолян отново отваря врати за домакинските мачове на местния Родопа. В началото на тази година, съоръжението беше затворено за да се извършат ремонтни дейности по административната сграда на спортния комплекс и изграждането на нова автоматична поливна система на терена. Утре, 22 август, от 18:00 часа смолянският тим ще приеме на обновената си база Загорец (Нова Загора) в среща от третия кръг на първенството на Югоизточната Трета лига. От клуба призовават феновете да ги подкрепят, а футболистите ще направят възможното да зарадват привържениците си с трета поредна победа за сезона.

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