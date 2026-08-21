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Родопа се завръща в своя дом – стадион „Септември“

  • 21 авг 2026 | 08:53
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Родопа се завръща в своя дом – стадион „Септември“

Стадион „Септември“ в Смолян отново отваря врати за домакинските мачове на местния Родопа. В началото на тази година, съоръжението беше затворено за да се извършат ремонтни дейности по административната сграда на спортния комплекс и изграждането на нова автоматична поливна система на терена. Утре, 22 август, от 18:00 часа смолянският тим ще приеме на обновената си база Загорец (Нова Загора) в среща от третия кръг на първенството на Югоизточната Трета лига. От клуба призовават феновете да ги подкрепят, а футболистите ще направят възможното да зарадват привържениците си с трета поредна победа за сезона.

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