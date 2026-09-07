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Делян Славов: Теодор Христов се контузи още в първия рунд

  • 7 сеп 2026 | 11:33
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Главният треньор на професионалния кикбоксьор Теодор Христов, Делян Славов, сподели че възпитаникът му е получил контузия още в първия рунд на шампионската битка с Чико Кваси в събота вечер (05.09) в Ротердам.

Припомняме, че българинът премери сили с шампиона в две категории на елитната верига GLORY в спор за пояса в дивизията до 77 килограма. След пет рунда здрава битка суринамецът бе обявен за победител с единодушно съдийско решение. Славов споделя, че 25-годишният Христов е получил травма още в първия рунд на главния двубой на събитието GLORY 109.

"Теодор се контузи още с първия ритник в първия рунд и то много болезнено, което доведе до невъзможност да рита с краката, защото като опорен крак чувства болка и нестабилност. Да рита с него бе почти невъзможно, с движението ставаше все по - затруднено. За съжаление, не успя да разгърне потенциала и да покаже подготовката, която имаше за този двубой", сподели за медията ни главният треньор на клуб "Warrior".

Наставникът на Христов коментира и съдийските резултати след първите шест минути битка на ринга в нидерландския град.

"В същото време имам особеното усещане за несправедливо отсъждане на първите два рунда, защото при отсъждане в наша полза, вече ставаше друг тип тактическа игра. Чико трябваше да рискува и да се приближи и това даваше шансове на Теодор, макар и контузен. Не използвам оправдания, приемаме резултата. Теодор загуби от шампиона и това е реалността", допълва Славов.

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"Сега насочваме усилията към пълно възстановяване и следващата цел е турнира в категорията на 12.12"

Кикбокс експертът благодари и на българите, които са пътували до Ротердам, за да подкрепят него и ученика му, както и на тези, които са гледали битката Христов - Кваси в ефира на RING.

"Бих искал да добавя благодарности към всички зрители пред екрана, към всички тези, които бяха на живо в залата и направиха така, че залата да изглежда като пред експлозия на излизането на Теодор. Благодарност към всички медии и журналисти, които направиха пътя към този мач по видим и чуваем. Всички заедно ще изведем още момчета на високо ниво и ще спечелим уважение, битки и шампионски пояси. Бойните спортове са индивидуални като състезателен елемент, но подготовката е повече отборна във всеки аспект. Отбор България беше на световно ниво, бяхме сплотени, единни и лъхаше на подкрепа, усещаше се и се надявам занапред за всеки българин да сме по този начин", завърши Славов.

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