Чико Кваси спечели трилогията с Теодор Христов

Теодор Христов остана на крачка от титлата на елитната кикбокс верига GLORY. Българинът загуби с единодушно съдийско решение в главния двубой на събитието GLORY 109 в Ротердам. След петте рунда здрава битка и петимата съдии край ринга присъдиха резултати 50-49 в полза на съперника на Христов - Чико Кваси. Така Кваси запази титлата си в полусредна категория.

Българинът откри битката под възгласите “Българи, юнаци!” с мощни лоу-кикове в лявото бедро на Кваси. Варнеенцът разчиташе на бързо движение из ринга в ляво и в дясно и контри. В края на рунда 25-годишният българин се развихри и с крошета, но по-възрастният и опитен негов съперник използва умело клинч, за да се защити.

Пресата на шампиона се засили в началото на втората част. Той заграждаше Христов в рамките на половин рунд, но така и не пласира точен и силен значителен удар, който да разклати Христов. В последните 30 секунди при защита Христов пласира мощно ляво кроше, но за съжаление и този рунд бе присъден в полза на суринамеца от съдиите край ринга.

В третата част темпото се вдигна и размените станаха още по-ожесточени, но шампионът на GLORY в две категории стоеше по-стабилно в тях и отговаряше на ударите на Христов с по-мощни крошета и удари с колена. Битката бе прекъсната в четвъртата част, тъй като непозволен ритник в слабините на Христов, който счупи протектора му за слабини. Боецът на спортен клуб "Уориър" се втурна в атака след възобновяването на играта, пласира няколко силни крошета, но въпреки това Кваси не помръдна и връщаше със силни удари и от негова страна във всяка размяна,

В петия рунд Христов остави всичко от себе си на ринга, но не успя да стигне до нокдаун, който да наклони везните в негова полза.

Така резултатът между Чико Кваси и Теодор Христов вече е 2-1 в полза на суринамеца в официални кикбокс срещи. Христов пък е вторият българин, който участва в шампионски сблъсък на GLORY след Стоян Копривленски.

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