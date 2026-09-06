Веласкес и Янев няма да дават обща пресконференция

Българската професионална футболна лига организира ДВЕ официални пресконференции преди мача за BET.bg Суперкупа на България между отборите на ПФК Левски София и ПФК ЦСКА София.

Двете пресконференции ще се проведат на 8 септември (вторник) в зала „Родина“ на Национален стадион „Васил Левски“, както следва:

11:00 часа - ПФК Левски София - Хулио Веласкес

12:00 часа - ПФК ЦСКА София - Христо Янев

До залата ще бъдат допускани само представители на медиите.

Принципно организаторите на Суперкупата предпочитат обща пресконференция на финалистите при тяхно съгласие, но явно такова няма.

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