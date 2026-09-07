Тони Фъргюсън ще се боксира с бивш футболист

Тони Фъргюсън ще се завърне на ринга по-късно този месец, като ще защитава титлата си в средна категория на MFB. „Ел Кукуй“ ще оглави подгряващата програма на голямото събитие на Misfits, което ще се проведе на 26 септември в „Джеймс Л. Найт Център“ в Маями, където ще се състои и боксовият дебют на Хенри Сехудо.

Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

Фъргюсън напусна UFC през август 2024 г. след серия от осем поредни загуби, но след това насочи кариерата си към бокса. 42-годишният американец успя да запише две победи, включително нокаут над „Солт Папи“ и успех по точки над Уорън Спенсър, който му донесе титлата в средна категория на MFB.

Сега Фъргюсън ще защитава пояса си за първи път, а негов съперник ще бъде Кензо Бийонг. 28-годишният боец е бивш футболист, който след края на спортната си кариера се насочва към бойните спортове. Той е национален шампион по борба на Нидерландия и има договор с UFC BJJ.

За Бийонг това ще бъде първият му боксов мач, което означава, че той ще направи дебюта си директно в шампионски двубой срещу опитния Фъргюсън.

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