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Конър Бен ще качи категорията след поредно брутално сваляне на килограми

  • 7 сеп 2026 | 08:34
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Конър Бен ще качи категорията след поредно брутално сваляне на килограми

Малко повече от седмица преди битката си за титлата на Световния боксов съвет (WBC) в полусредна категория срещу Райън Гарсия, Конър Бен разкри колко трудно му е да влезе в категория до 147 паунда (66.7 кг) за първи път от повече от четири години.

Бен, с актив от 25 победи, 1 загуба и 14 нокаута, за последно се би в тази категория през април 2022 г., когато спря Крис ван Херден във втория рунд. Въпреки че оттогава е изиграл пет мача, нито един от тях не е бил в полусредна категория. Очакваше се той да се изправи срещу Крис Юбанк-младши през октомври 2022 г. в мач с договорено тегло, но двубоят пропадна, след като стана ясно, че Бен е дал две положителни допинг проби в рамките на пет седмици по време на подготовката си.

Докато се опитваше да изчисти името си, той победи Родолфо Ороско и Питър Добсън в Америка. Въпреки това интересът към сблъсъка с Юбанк остана огромен. През април 2025 г., след скъпа правна битка, която най-накрая му позволи отново да се бие във Великобритания, той загуби от Юбанк след 12 рунда в мач от средна категория. Срещата беше толкова вълнуваща, че реваншът се състоя седем месеца по-късно. В него Юбанк бе надигран убедително в шампионските рундове. И този мач се проведе в категория до 160 паунда (72.5 кг).

Преди и двата двубоя Юбанк се оплакваше от ограниченията в теглото и клаузите за рехидратация в договора си.

През декември миналата година екипът на Бен убеди WBC, че той трябва да бъде задължителен претендент в категория до 147 паунда. Причините за това решение така и не бяха напълно изяснени. Скоро след това Бен обедини усилия със „Зуфа Боксинг“, след като преди това беше представляван от „Мачрум“, и през април победи Реджис Прогрейс, като тежеше 149.5 паунда (67.8 кг).

Сега той ще предизвика Гарсия на 12 септември.

„Трудно е, брутално е, но се справяме“, заяви Бен пред списание „Ринг“ относно битката си да влезе в категория до 147 паунда. „Няма да се оплаквам и да мрънкам. Знам за какво съм се подписал. Няма да ме видите да публикувам снимки с екипи за сваляне на килограми или да плача, за да търся съчувствие. Плащат ми щедро. Бия се за световна титла и съм главно действащо лице в мегасблъсък в Лас Вегас. За какво да се оплаквам?“

Официално: Раян Гарсия срещу Конър Бен в Лас Вегас
Официално: Раян Гарсия срещу Конър Бен в Лас Вегас

„Да, ще бъде трудно; да, това отнема част от душата и духа ми, за да сваля килограмите; да, мъчително е, но е част от работата. Трудно е, тялото ти крещи. След това ще се кача в категория до 168 паунда (76.2 кг). Да, няма да се бия в категория до 154 паунда (69.8 кг). Няма начин...“

„Винаги е било планирано това да е последният ми мач в категория до 147 паунда. Мачът е за световната титла на WBC. Исках шанс за световна титла в категорията, в която започнах кариерата си.“

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