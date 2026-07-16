Официално: Раян Гарсия срещу Конър Бен в Лас Вегас

Дългоочакваният боксов сблъсък между Раян Гарсия и Конър Бен най-накрая е официално потвърден.

След седмици на спекулации и слухове, главният изпълнителен директор на UFC – Дейна Уайт, обяви мача в социалните мрежи в сряда. Битката ще се състои на 12 септември в „Т-Мобайл Арена“ в Лас Вегас. Събитието ще се излъчва на живо по „Парамаунт+“ в Съединените щати, а за международната аудитория ще бъде достъпно през платформата DAZN.

27-годишният Гарсия отдавна е смятан за една от най-бързо изгряващите звезди в бокса, въпреки че през последните години премина през немалко възходи и падения. След като претърпя първата си загуба с нокаут от Джервонта „Танк“ Дейвис през 2023 г., Гарсия постигна впечатляваща победа над Девин Хейни. Резултатът обаче беше отменен и обявен за несъстоял се, след като той даде положителна проба за забранено вещество.

В следващия си двубой Гарсия допусна изненадваща загуба, губейки от Роли Ромеро след съдийско решение. Американецът най-накрая се завърна на победния път с успех над Марио Бариос през февруари, с който спечели титлата на Световния боксов съвет (WBC) в полусредна категория.

Що се отнася до Бен, това ще бъде втората му поява под шапката на „Zuffa Boxing“, след като подписа договор за няколко мача с организацията. С баланс от 25 победи и 1 загуба в кариерата си, Бен отмъсти за единственото си поражение, побеждавайки Крис Юбанк в реванш миналия ноември. След това, през април, той записа победа с единодушно съдийско решение над Реджис Прогрейс.

Сега Бен е изправен пред най-голямото си изпитание до момента в лицето на Раян Гарсия в насрочения за септември сблъсък.

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