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Алонсо: Дойдохме да победим, не бяхме толкова далеч

  • 7 сеп 2026 | 05:12
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Чаби Алонсо коментира поражението на своя Челси с 1:2 от тима на Арсенал в голямото дерби на третия кръг в английската Премиър лийг. „Сините" поведоха с ранен гол на Морган Роджърс, но впоследствие допуснаха обрат след попаденията на Кай Хавертц и Мартин Йодегор и те записаха първото си поражение, откакто Алонсо пое тима в началото на този сезон.

Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо
Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо

„Моят приоритет е да печеля мачове и е по-лесно, когато не допускаш много загуби. Това е нещо, с което трябва да се справим. Искаме да бъдем по-стегнати, по-клинични, по-балансирани. Но това отнема време.

Искахме да се надиграваме, дойдохме да победим. Не бяхме чак толкова далеч, но нещата се развиха по техния начин. Можехме да вкараме и да направим 2:1, но никога не се знае какво ще се случи. Но резултатът си е резултат, не се боря срещу това. Боли. Но това е първата загуба, ще бъде дълго пътуване и няма голямо влияние върху настроението ни.

Артета: Наслаждавах се на всяка минута от началото до края
Артета: Наслаждавах се на всяка минута от началото до края

Искам да се състезавам по най-добрия възможен начин, за да победя. Не искахме да седим затворени от първата минута и да чакаме. Искахме да бъдем активни, да бъдем главните действащи лица в пресирането - понякога по-високо, понякога по-ниско, да имаме добри владения на топката. И направихме много правилни неща. Сега трябва да ги подобрим", каза Алонсо.

Мениджърът остана оптимист, че Мойсес Кайседо няма дългосрочен проблем, след като халфът пропусна дербито с Арсенал поради контузия. Кайседо все още не е стартирал в мач този сезон и не е сигурно дали ще се завърне за мача на Челси за Карабао Къп срещу Лийдс на Илия Груев тази седмица.

„Става въпрос за оценка на риска. Вероятно миналата седмица го взехме твърде рано и не искам да направя същата грешка отново", уточни Алонсо.

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