Аморим: Можехме да спечелим, но Ювентус не заслужаваше да загуби

Рубен Аморим говори след равенството 1:1 на своя Милан срещу тима на Ювентус в голямото дерби от третия кръг на италианската Серия А. Наставникът на „росонерите" бе критичен, като дори изрази мнението, че съперникът от Торино не е заслужавал да загуби.

„Ако трябва да бъдем честни, не заслужавахме да спечелим, или по-скоро Ювентус не заслужаваше да загуби. Опитахме се да играем нашата игра, но не бяхме добри с топката. Имахме моменти през първото полувреме, в които контролирахме мача, но започнахме да губим топката твърде често. Не играхме добре, но все пак работим заедно едва от два месеца. Трябва да се справяме по-добре, но ни е нужно време. Беше труден мач за нас", започна Аморим.

Късен гол донесе поредно равенство между Ювентус и Милан

Милан нямаше гол срещу Юве в мач от Серия А от гола на Оливие Жиру през сезон 2022/2023, откакто вече минаха шест шампионатни срещи, като тази вечер 19-годишният Сисе промени това.

„Имаме индивидуална класа, но простите неща са най-важни – начинът, по който получаваме и подаваме топката, основите на футбола. Днес не бяхме добри в това. Усещането ми е, че когато отборът ми не владее топката, изпитваме трудности. Когато Юве пусна много нападатели, се защитавахме добре, но страдахме повече, когато губехме топката и те правеха преходи. Няма да променяме начина си на игра, защото знаем, че в някои мачове ще се получава, а в други – не. Важното е да се борим за победа. Можехме да спечелим днес, но отново - Ювентус също не заслужаваше да загуби", каза треньорът.

Аморим коментира и един друг аспект. Диего Морейра направи своя дебют и изглеждаше незабележим, докато Адриен Рабио също беше по-малко ефективен, отколкото в първите два мача, когато влизаше като резерва.

„Променяме начина си на игра, в някои моменти се справяхме добре. Усещането ми беше, че през първото полувреме не бяхме под голямо напрежение, но губехме топката понякога без натиск, поставяхме се в опасни ситуации. Това е нещо, което трябва да научим – да бъдем по-агресивни и да се защитаваме с топката. Ако искаме да я задържаме, трябва да се движим повече и да бъдем по-смели. Това е голям стадион, срещу голям отбор и много добър треньор, така че не искам да бъда твърде негативен към играчите си, но разбира се, искаме повече", каза още Аморим.

Спалети: Не трябва да искаме разрешение в такива мачове

На първата си пресконференция в предсезонната подготовка Аморим беше казал, че „обожава" Сисе. Впечатление, което изглежда, че ще се затвърди и след настоящия сблъсък.

„Наистина съм щастлив с всички играчи и искам да бъда внимателен с младите, защото сега всички ги изкарват много големи твърде бързо. Той е младо момче, тепърва започва кариерата си и трябва да тренира добре. Всички обичат да виждат как едно дете се справя наистина добре. Гледам Сисе и си мисля, че може да постигне много повече. Днес не беше перфектният ден, но понякога искам твърде много, а бяхме толкова близо до победата в този мач", завърши Аморим.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google