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Артета: Наслаждавах се на всяка минута от началото до края

  • 7 сеп 2026 | 05:32
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Микел Артета коментира победата на своя Арсенал с 2:1 срещу Челси в столичното дерби от третия кръг на английската Премиър лийг. „Артилеристите" изостанаха в резултата след ранен гол на Морган Роджърс, но впоследствие осъществиха обрат след попаденията на Кай Хавертц и Мартин Йодегор, а наставникът на шампионите обяви, че тимът му е в състояние да стигне на още по-високо ниво.

Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо
Арсенал обърна Челси и Артета спечели битката с Алонсо

„Това беше изключително представяне. Наслаждавах се на всяка минута от началото до края, а началото беше трудно. Но отборът реагира по зрелищен начин – убедеността, решителността, качеството. Беше красиво. Беше завладяващ мач.

Мисля, че това е индикация за нас как сме способни да се представим на още по-високо ниво от миналия сезон. Зависи от това как ще продължим да поддържаме това желание, тази скромност и как ще продължаваме всеки ден да се опитваме да намерим по-добра версия на себе си и на отбора. Все още имаме много да растем и много да предложим. Това е амбицията на отбора.

Алонсо: Дойдохме да победим, не бяхме толкова далеч
Алонсо: Дойдохме да победим, не бяхме толкова далеч

Преди няколко дни бяхме на „Вила Парк" и беше наистина трудно. Днес отново. Ще излезем срещу Съндърланд и отново ще бъде толкова, толкова трудно. Знаем, че всяка седмица ще бъде така, но за това се подготвяме", каза Артета.

Мениджърът на „топчиите" сподели силните си впечатления от представянето на единия от голмайсторите Йодегор. Капитанът на Арсенал изглежда добре след две години проблеми с контузии и започна кампанията с три гола в четири мача. Също така специалистът коментира и индивидуалното представяне на други свои играчи, които изпъкнаха в столичното дерби.

„Мисля, че Мартин се чувства уверен и е на едно от най-високите нива, на които съм го виждал. Той има какво да докаже и от миналия сезон, когато футболът му липсваше толкова много. Хавертц е същият. Не знам колко пъти са играли заедно през последните три години, но вероятно не много. Той се наслаждава на играта си. Тичаше напред, стреляше, даваше топката на съотборниците си. Изглежда улегнал, щастлив, във форма и вкарва голове", каза още Артета.

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